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14 лет Надежда Матвеева была жертвой домашнего насилия. Признание телеведущей

Сегодня, 10:56

Популярная телеведущая рассказала свою историю

Телеведущую Надежду Матвееву привыкли видеть улыбающейся и жизнерадостной, но новое признание звезды в Instagram шокировало поклонников. В рамках акции "16 дней против гендерного насилия" она рассказала, что страдала от жестокого обращения своего отца.

Надежда призналась, все бы было хорошо, если бы не алкоголь. Она все надеялась, что папа перестанет возвращаться домой пьяным и больше не будет криков, скандалов, страха, что ударит маму.

Надежда Матвеева
Надежда Матвеева
Фото: Facebook

"14 лет домашнего насилия. Это мое детство. Папа, конечно, любил меня, но алкоголизм постепенно убивает и чувства, и личность", – написала телеведущая.

По словам Матвеевой, когда обращались в милицию, в ответ слышали: "Вызывайте, если будет прямая угроза жизни". Мама пыталась развестись, но суд отказывал по причине, что нужно беречь семью – ячейку советского общества.

Телеведущая объяснила, что решила рассказать свою историю, потому что сейчас это большая проблема и около 30% женщин подвергаются насилию. Об этом нельзя молчать, считает Надежда Матвеева.

Ранее мы рассказывали, что бывшая жена Олега Кензова рассказала о домашнем насилии.

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Источник: Надежда Матвеева
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