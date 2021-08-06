Так ведущая присоединилась к неделе поддержки грудного вскармливания, которая с 1 по 7 августа пройдет в мире и Украине, а также поделилась собственным опытом

Телеведущая Анна Панова поддержала женщин, которые выбрали грудное вскармливание / Фото: Инстаграм

Телеведущая "Сегодня" Анна Панова, которая впервые стала мамой чуть больше года тому назад, выразила восхищение выбором женщин, которые кормят своих малышей грудным молоком. Анна привела статистику, согласно которой только 25% украинских женщин кормят преимущественно до 6 месяцев. Одна из главных причин – неправильное прикладывание ребенка к груди. В результате малыш не наедается, а мама чувствует дискомфорт. Своим опытом и важными советами Анна поделилась на своей странице в Instagram.

"Я тоже с этим столкнулась. Доходило до растрескивания сосков, что безумно пугало меня. Обойду подробности. В конце концов, моя дочь росла на смешанном вскармливании. Это уже позади. Теперь Милка давно и уверенно ест взрослую пищу", – рассказала о своем опыте телеведущая.

В будущем, если Анна решится на второго ребенка, будет все делать иначе.

Советы Анны Пановой по грудному вскармливанию

Анна Панова дала советы по грудному вскармливанию / Фото: Инстаграм

Просите о консультации акушерки сразу после рождения малыша. Переспросите несколько раз: правильно ли ребенок берет грудь. У вас не "мало молока", это, скорее, неправильное прикладывание. Даже когда вас выписали домой, снова и снова просите помощи у акушерки или специалиста по грудному вскармливанию. Просите о помощи родных: молодую маму нужно освободить от бытовых дел и давать больше отдыхать. Учитесь сцеживаться. Это может пригодиться во многих случаях. Даже капля материнского молока лучше, чем исключительно молочные смеси.

Телеведущая подчеркивает, что грудное вскармливание – это лучшая пища для ребенка и самое нежное общение младенца с мамой. Но у нее есть на этот счет два предостережения: естественное вскармливание – это задача не только для молодой мамы, но и для всей семьи, врачей и государства. И поскольку женщина в это время нуждается в помощи, она должна ее получать.

А тем женщинам, у которых с грудным вскармливанием не сложилось, Анна Панова советует не корить себя и не считать себя плохой мамой. "Вы самая лучшая мама для своего ребенка! И имеете право на комфорт и счастье. Ибо только у счастливой и довольной мамы – счастливый малыш", – резюмировала телеведущая.

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