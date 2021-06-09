Это будет комедии-квест с Адой Роговцевой и Михаилом Хомой (DZIDZIO) в главных ролях

Телеканал «Украина» стал партнером фильма «Де гроші» / Фото: Сегодня

Телеканал "Украина" стал генеральным медиапартнером комедии-квеста "Де гроші" с Адой Роговцевой и Михаилом Хомой (DZIDZIO) в главных ролях. Режиссером ленты является Михаил Хома. Производством фильма занимается компания DZIDZIOFILM при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Де гроші" – история пианиста-авантюриста Миши (Михаил Хома), который ищет деньги на освобождение друга из-под ареста и для этого устраивается работать к старой хозяйке таинственного дома-квеста (Ада Роговцева), где все ищут деньги. В рамках партнерства телеканал "Украина" предоставит промо и информационную поддержку кинотеатрального релиза фильма, также на канале состоится телевизионная премьера ленты.

"Наши зрители уже привыкли, что канал "Украина" традиционно поддерживает и популяризирует украинское кино. Сейчас рождается новое сотрудничество – авантюрная комедия "Де гроші". Это партнерство для нас во многом новое. Мы договариваемся о поддержке и будущем показе фильма еще на старте съемок. Потому что мы верим в его идею, в команду, в талант непревзойденной Ады Николаевны Роговцевой (а у нее здесь очень неожиданный и харизматичный образ), в талант Михаила Хомы, с которым канал много и успешно сотрудничает в других проектах. "Де гроші" – очень легкая, веселая, человечная история, которая подарит зрителям добрый юмор, хорошее настроение, оптимизм, которых нам так часто не хватает", – комментирует директор телеканала "Украина" Виктория Корогод.

Телеканал "Украина" стал партнером фильма "Де гроші" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Съемки фильма стартовали в субботу, 5 июня в Киеве. Для них на киностудии имени Александра Довженко были построены масштабные декорации дома-квеста. Также часть съемок будет проходить во Львове. Кинотеатральная премьера фильма "Де гроші" запланирована на осень 2021 года.

Продюсер комедии "Де гроші" и директор DZIDZIOFILM Диана Юраш сообщила, что кинокомпания стала первой в Украине, кто продал телевизионные права на фильм еще на старте производства украинской комедии.

"Это – прецедент в украинском кинобизнесе, когда так поступает телеканал, поскольку 100% прав на фильм принадлежит нашей компании и доли телеканала в продукте нет. Однако настойчивость, четкость, финансовая мотивированность и абсолютное доверие со стороны ТРК "Украина" и стали базой для подписания Меморандума о генеральном медиапартнерстве и Соглашении о телевизионной премьере новой комедии от DZIDZIO именно на ТРК "Украина". И специальная благодарность руководительнице телеканала Виктории Корогод за дипломатичность и профессионализм во всех процессах, которые предшествовали подписанию документов", – подытожила Диана.

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Справка

Название: ДЕ ГРОШІ

Год: 2021

Жанр: авантюрная комедия-квест

Производство: DZIDZIOFILM (при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики Украины)

Генеральный медиапартнер: телеканал "Украина"

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Хронометраж: 99 мин

Страна: Украина

Режиссер-постановщик: Михаил Хома (DZIDZIO)

Режиссерское сотрудничество Тарас Дронь

Продюсеры: Анатолий Безух, Диана Юраш

Сценаристы: Сергей Алимов, Тарас Дронь, Сергей Либа, Павел Остриков, Кирилл Тимченко, Михаил Хома и Диана Юраш

Оператор-постановщик: Юрий Король

Композитор: Роман Дудчик

Художник-постановщик: Максим Нименко

Креативный продюсер: Сергей Либа

Художники по костюмам: Елена Гресь

Художник по гриму: Алла Леонова

Кастинг актеров: Армина и Александр Нименко

Актеры: Ада Роговцева, Михаил Хома, Сергей Либа, Анна Буткевич, Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андриенко, Владимир Остапчук, Алексей Тритенко, Юрий Горбунов, Владимир Заднепровский, Евгений Сморигин, Назарий Гук, Любовь Тимошевская, Наталья Холоденко, Юлия Магдич, Дима Варварук и другие.

Тем временем DZIDZIO с сединой и морщинами напугал своим внешним видом.