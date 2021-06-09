Сильно постаревший DZIDZIO озадачил поклонников сединой и морщинами

Певец мастерски перевоплотился в деда ради роли в фильме "Где деньги"

Сильно постаревший DZIDZIO озадачил поклонников Фото: instagram.com/dzidzio

Украинский певец DZIDZIO, развод которого обсуждают все уже несколько месяцев, озадачил поклонников своим внешним видом. На последнем снимке в Instagram он предстал в образе деда.

"Третий день съемок" написал он под фото. Известно, что певец снимается в комедийном фильме "Где деньги". Но образ с сединой и глубокими морщинами получился очень реалистичным, хоть и тяжело узнаваемым.

DZIDZIO с сединой и морщинами Фото: instagram.com/dzidzio

Стоит отметить, что такое перевоплощение певца просто ошарашило его фанатов, которые хоть и знали о съемках фильма – DZIDZIO публиковал уже фото со съемочной площадки, но образ удивил.

Фото: скриншот

Интересно, что на съемочной площадке DZIDZIO будет играть с такими украинскими актерами, как Ада Роговцева, Сергей Либа и Анна Буткевич.

DZIDZIO прокомментировал скандальное интервью своей жены – смотрите видео:

Напомним, что ранее супруга DZIDZIO оправдалась за развод и призналась, что старалась спасти семью.

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