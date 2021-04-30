Премьера нового мистического сериала Теория зла: почему стоит посмотреть

Новый сериал "Теория зла" производства компании Saga Pictures по заказу телеканала "Украина" расскажет интригующую историю жизни психолога Алены Скляренко, которая неожиданно попадает в круговорот странных мистических событий.

В один момент жизнь психолога и матери троих детей Алены Скляренко становится похожей на ад: странные звонки в дверь, постоянная слежка за семьей, мистические знаки и пугающие истории клиентов. Параллельно начинает разрушаться жизнь старшего оперуполномоченного Олега Колесника. Алене и Олегу предстоит разобраться, что или кто на них охотится, и остановить зло прежде, чем оно уничтожит их.

Кадр из сериала "Теория зла" / Фото: пресс-служба

Главную роль сыграла известная нидерландская актриса, телеведущая и блогер Виктория Кобленко. Артистка призналась – давно мечтала сыграть психолога, ведь в Голландии режиссеры и продюсеры видят ее исключительно в роли "железной леди".

"Возможно, я себе даже наколдовала эту роль (смеется). Когда ввели карантин, я стала заниматься вещами, на которые обычно не хватает времени: мастер-классы, курсы. И один коуч спросил, кого бы я хотела сыграть. Тогда я задумалась и поняла, что никогда не играла психолога, а это интересно! А через пару месяцев пришел такой запрос. Так что звезды сошлись каким-то магическим образом", – поделилась нидерландская актриса Виктория Кобленко.

Кадр из сериала "Теория зла" / Фото: пресс-служба

Актриса отметила – благодаря тому, что заранее увидела себя в подобной роли, подготовка к проекту далась ей очень легко. К тому же, все события и проблемы в жизни ее героини дали ей возможность пережить целый спектр различных эмоций, а еще проявить себя в физически сложных сценах, потому что все трюки она выполняла самостоятельно.

Больше того, оказалось, что роль Олега Колесника досталась популярному актеру Михаилу Гаврилову тоже неспроста. Актер признается – все, что проживает его герой в картине, совсем недавно он ощутил сам.

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Михаил Гаврилов / Фото: пресс-служба

"Меня зацепила эта история, потому что иногда, по воле случая, происходит так, что в проектах и играть много не надо – события в кадре пересекаются с тем, что происходит в реальной жизни. Мой герой насолил не тем людям, и это ему вернулось. При чем ударило в самый неожиданный момент – когда у моего героя под откос пошла личная жизнь. Но потом окажется, что и это случилось неспроста. Здесь очень непростой сюжет – много недосказанности, мистики. Интересно это проживать", – рассказал Михаил Гаврилов на съёмочной площадке телеканала "Украина".

Главные роли в фильме исполняют Виктория Кобленко, Михаил Гаврилов, Алиса Лукшина, Никита Тарасов, Егор Пчелкин, Дмитрий Усов, Михаил Кукуюк, Ольга Морозова, Александр Мавриц, Сергей Фролов и Ксения Николаева.

Кадр из сериала "Теория зла" / Фото: пресс-служба

Режиссер-постановщик – Александр Кириенко. Оператор-постановщик – Константин Пономарев. Художник-постановщик – Дмитрий Баран. Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Производством сериала по заказу канала "Украина" занимался продакшн Saga Pictures.

Смотрите премьерные серии драмы "Теория зла" с 3 мая в 21:00 на телеканале "Украина".

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