Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Сегодня, 9 апреля, стало известно о смерти супруга Елизаветы II принца Филиппа. Они прожили в браке 73 года. Предлагаем вспомнить самые интересные факты об истории любви 94-летней Елизаветы II и принца Филиппа.

1.Прежде всего стоит знать, что познакомились Елизавета (а тогда Лилибет) и Филипп еще 29 ноября 1934 года на свадьбе принцессы Марины Греческой и Датской и принца Георга. Потом несколько раз виделись на официальных приемах и мероприятиях до судьбоносной встречи в июле 1939 года в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, где тогда учился Филипп. Да-да, будущий супруг королевы – был моряком! И юная 13-летняя принцесса влюбилась в 18-летнего простого бедного парня, несмотря на благородное происхождение. Между подростками завязалась переписка.

2.Не стоит забывать, что Елизавета II и принц Филипп являются четвероюродными братом и сестрой.

3.Уже в 1943 году близкие стали замечать, что между 17-летней принцессой и Филиппом завязался роман. Однако монаршая семья имела несколько другие планы: на примете были более удачные партии для дочери.

Королева Елизавета II и принц Филипп в молодости / Фото: Getty Images

4.Принцесса Елизавета и Филипп были помолвлены тайком. Летом 1946 года Филипп попросил у короля руки наследницы престола. Георг VI дал свое согласие неохотно и при условии, что никаких официальных заявлений о помолвке не будет до достижения принцессой 21-летия. Официальное объявление было сделано только 9 июля 1947 года.

Принц Филипп и Елизавета II в молодости / Фото: Getty Images

5.Перед браком с принцессой Филипп в 1947 году отказался от своих греческих и датских титулов, взял британскую фамилию матери – Маунтбаттен – и перешел из греческого православия в англиканство. Георг VI же накануне бракосочетания присвоил Филиппу титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

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6.Поговаривают, что утром в день свадьбы Елизаветы и Филиппа случилось неприятное происшествие: тиара принцессы, изготовленная в 1919 году для Марии Текской из бриллиантов, которые принадлежали еще королеве Виктории, внезапно треснула. Впрочем, это не стало дурной приметой, а королева-мать успокоила дочь, заверив, что ее успеют починить в срок. Так все и было.

Королева Елизавета II и принц Филипп в день свадьбы / Фото: Getty Images

7.На тот момент еще принцесса Елизавета и принц Филипп поженились в 11:30 по Гринвичу 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Их церемония была записана и транслировалась на радио BBC для 200 миллионов человек по всему миру.

Свадьба принца Филиппа и Елизаветы II / Фото: Getty Images

8.У пары четверо детей. Принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. Интересный факт, что второго сына пара назвала в честь отца Филиппа.

Принц Филипп и Елизавета II с детьми / Фото: Getty Images

9.При восхождении Елизаветы II на престол Филипп был первым, кто принес ей присягу со словами: "Я, Филипп, герцог Эдинбургский, стану Вашим вассалом в болезни и здравии, буду служить Вам верой и правдой, с почетом и уважением, до самой смерти. Да поможет мне Бог".

10. Отношения Елизаветы II и принца Филиппа не всегда были идеальны. Некоторое время ходили слухи о его романах с Мерл Оберон, с писательницей Дафной Дюморье и телеведущей Кэти Бойл. Также принцу Филиппу приписывали отношения с Александрой Кентской, двоюродной сестрой королевы.Но пара всегда хранила молчание.

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже успели отреагировать на смерть принца Филиппа.