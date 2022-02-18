Такого вы еще не видели – курьезные фото и видео лысого попугая Блонди

Курьезные фото и видео лысого попугая Блонди / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/

Утро, традиционно, начинается не с кофе, а с нашей доброй и вдохновляющей на позитив и добро подборки. Вчера мы делились фотографиями самого опасного в мире кота со взглядом убийцы, а сегодня расскажем о невероятном попугае Блонди, который потерял свои перышки, но не обаяние.

Вот вы говорите: бывают в жизни огорченья, сломав ноготь или поставив стрелку на новых колготках, а теперь представьте, каково это – быть птицей без перьев... Судьба-злодейка настигла нашего сегодняшнего героя, попугая Блонди, который раньше выглядел вот так.

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Экс-пернатая девочка растеряла свои перья не в жестоком бою с котом – у нее о заболевание цирковирус, при котором у птицы опадают перья и деформируется клюв. Но это не мешает попугайчику радовать хозяев и аудиторию ежедневными фото и видео. Сейчас на страницу Блонди в Instagram подписано 121 тыс. подписчиков, которые активно растут.

Курьезные фото и видео лысого попугая Блонди / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/

Курьезные фото и видео лысого попугая Блонди / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/

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Курьезные фото и видео лысого попугая Блонди / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/

Курьезные фото и видео лысого попугая Блонди / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/

Курьезные фото и видео лысого попугая Блонди / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/

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Хозяева регулярно делятся с подписчиками Блонди курьезными фото и видео, которые необратимо поднимают настроение. Убедитесь сами, листая галерею.

Курьезные фото и видео лысого попугая Блонди / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/

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