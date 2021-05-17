Сын Галкина и Пугачевой не пошел школу и устроил маме кулинарный сюрприз (видео)

Максим Галкин заснял на видео, как Гарри удивил свою звездную маму. Теперь у мальчика открыли еще один талант – кулинарный

Гарри сделал сюрприз Алле Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Супруг Примадонны, Максим Галкин, который на днях поделился новым фото подросшей дочери, показал, какой сюрприз устроил их сын маме. 7-летний Гарри приготовил для Аллы Пугачевой вкусную выпечку и сделал все почти без помощи шеф-повара.

Роликом Галкин поделился в своем Instagram-аккаунте. Максим сообщил, что из-за простуды Гарри пропустил школу, и пока его сестра была на учебе, устроил маме сюрприз. На видео Гарри провел 72-летнюю Аллу Пугачеву на кухню, но просил ее закрыть глаза, а потом торжественно представил свой кулинарный шедевр.

"Тут морковка, изюм, яблоко, корица, лимон, сахар, ванильный сахар и еще что-то добавляли", – сказал Гарри.

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Алла Пугачева была в восторге от сюрприза и похвалила сына. А потом они вместе перешли к дегустации, в то время как Галкин снимал все на видео.

Максим Галкин показал, какой сюрприз сделал сын Алле Пугачевой Видео: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, ранее дочь Пугачевой и Галкина провела экскурсию по родительскому саду.