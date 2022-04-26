Свадьба за 10 минут и шампанское на Тарасовой горе – история украинцев

Как зарегистрировать брак во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Война – не повод отказаться от торжества жизни. Даже в такое страшное время влюбленные пытаются сохранить веру, надежду и, конечно, любовь. Life Сегодня рассказывает, как официально оформить отношения, что для этого нужно и почему люди решаются на это сейчас, во время войны.

Любовь спасет мир!

Решение мы приняли до войны, война лишь его укрепила. Свадьба в военное время, это безусловно протест против войны. Это о том, что наш народ не теряет дух, что жизнь должна продолжаться, что вера в продолжение жизни, в светлое будущее Украины непоколебима. А ещё потому, что правительство упростило процедуру, как административную, так и церемониальную, от которой мы планировали в мирное время отказаться, – рассказали Life Сегодня молодожены Ирина и Алексей Первичко.

Ирина и Алексей в это тяжелое время напомнили нам о счастье и любви, которые способны изменить мир к лучшему / Фото: Сегодня

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Их слова подтверждает психолог Марина Журбенко. Эксперт объяснила, почему люди женятся во время войны. Она отметила, что война – это самое страшное, что может произойти с человеком. И как раз сейчас важно не откладывать жизнь на потом.

У людей происходит переоценка ценностей. Они не хотят откладывать слишком важные дела на завтра, так как это завтра может не наступить. Свадьба во время войны – это доказательство того, что мы ЖИВЫ, что мы можем реализовать то, что планировали, испытать радость и счастье, как бы тяжело не было, и доказать, что жизнь продолжается! – прокомментировала психолог.

Как зарегистрировать брак

В условиях войны подать заявление на регистрацию брака и оформить его можно за день. Минюст упростил процедуру, о чем сообщила в своем Facebook заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.

Пакет документов для регистрации брака:

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наличие паспорта обязательно, для тех, у кого ІD карта – с собой нужно иметь выписку из демографического реестра;

наличие военного билета (для военнообязанных);

для тех, кто был в браке ранее – оригинал свидетельства о разводе.

Предварительная запись не предусмотрена в период военного положения, всё происходит в порядке живой очереди. Единственное, что мы знали, что рабочий день на кануне Пасхи будет до 13:00, поэтому в 9:00 уже были в отделении ДРАЦС г. Канев, – объяснили влюбленные Ирина и Алексей Первичко.

Подать заявление и оформить брак теперь можно за один день / Фото: Сегодня

Молодожены рассказали:

Мы не планировали заранее, что это произойдёт именно там. Мы ехали на Пасху к родителям, и решили совместить два мероприятия. Отдали документы, заполнили заявление с просьбой сократить срок назначения росписи в связи с военным положением, заплатили 422 грн (в которые учтены обязательный сбор и сокращённая церемония) и по просьбе сотрудников погуляли на улице около 30 минут, пока они проверяли наши документы (особенно к какому военкомату привязан Алексей) и подготовят Свидетельство о браке.

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Когда вернулись, у нас спросили есть ли у нас обручальные кольца, мы кивнули и отдали их сотруднику ДРАЦС. Нас и наших родителей провели в небольшой зал, где в очень простой и тёплой атмосфере без пафоса и лишних торжеств дали возможность обменяться кольцами, сказать друг другу "Да" и расписаться в документах. Всё это заняло до 10 минут.

В целом весь процесс занял не больше часа, так как в 10:00 мы уже открывали шампанское на Тарасовой горе!

Надежда, вера и любовь – это все, что спасает нас сегодня / Фото: Сегодня

Позже, мы узнали, что в этот день для регистрации брака обратились только две пары. И это, безусловно преимущество маленького города, в котором в канун Пасхи важнее подготовки к ней ничего нет.

Ранее мы рассказывали об украинцах, служащих в ВСУ, которые сыграли свадьбу в военное время.