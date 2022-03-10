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Под обстрелами: как сыграть свадьбу во время войны – истории украинцев

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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10 марта, 10:32
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Любовь спасет мир! Так считают влюбленные пары в Украине и женятся, не ожидая окончания войны. Почему спешат и как в власти упростили процедуру – в нашем материале
Как украинцы женятся в условиях военного положения
Как украинцы женятся в условиях военного положения / Фото: Коллаж: Сегодня, Maks Levin

Война, которую развязала Россия, не дает повода откладывать свадьбу. Даже в такое тяжелое время влюбленные пытаются сохранить веру, надежду и любовь.

Кто может расписаться во время войны

Чтобы помочь влюбленным, правительство упростило заключение браков с военнослужащими даже при их физическом отсутствии в момент регистрации. Соответствующее постановление вступило в силу 7 марта 2022 года. Касается это также полицейских, спасателей, медиков и других категорий, указанных в постановлении.

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По законам военного времени факт женитьбы имеют право засвидетельствовать непосредственные командиры, а сам процесс может проходить в любом месте, даже на блокпосту. Заключить брак могут и остальные украинцы, только в ЗАГСе.

Как заключить брак, если жених или невеста защищают страну

Акт о заключении брака может составить непосредственный командир или руководитель военнослужащего. В таком случае документ скрепляют гербовой печатью соответствующего органа или воинского формирования. Дальше командир отправляет документ в любой ЗАГС, чтобы информацию внесли в реестр и составили актовую запись о браке в бумажной форме.

"Если кто-то из ребят думал, что участие в боевых действиях поможет оттянуть дату бракосочетания, то нет, не выйдет, мы женим в любых условиях", – написал на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

Такой возможностью воспользовались Александр и Диана. Пара расписалась просто в холле здания Черкасского управления службы чрезвычайных ситуаций. Вместо праздничных нарядов – форма спасателей. А свидетели этой свадьбы во время войны – коллеги и несколько родственников. Факт заключения брака – по законам военного времени – засвидетельствовал начальник Главного управления.

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Счастливые влюбленные Александр и Диана
Счастливые влюбленные Александр и Диана / Фото: пресс-служба

Свадьба онлайн

Если жених или невеста, защищая страну, не могут присутствовать на регистрации, то у них есть право подать заявление о государственной регистрации брака своему непосредственному командиру. Тот подтверждает действительность подписи на заявлении и обеспечивает его передачу в отделение ЗАГСа. Такой документ одновременно является и подтверждением согласия на брак. В нем должна содержаться информация о заявителе и лице, с которым он или она планирует заключить брак.

Из-за войны Юрий и Екатерина не смогли пойти в ЗАГС, так как они находятся в разных городах. Жених – боец спецподразделения. А свое "да" невеста говорит при помощи видеосвязи.

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Онлайн-свадьба Юрия и Катерины
Онлайн-свадьба Юрия и Катерины / Фото: пресс-служба

Мы много лет вместе, у нас двое прекрасных детей, но как-то не успели официально пожениться. Мы очень друг друга любим и хотим быть вместе. Это очень трогательное и тяжелое для нас время. Но мы верим в победу!" – рассказала невеста.

Факт заключения брака засвидетельствовал директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев. Сразу после этого Юрий вернулся к службе.

Что делать остальным

Проще и быстрее заключить брак можно и остальным украинцам, расписаться пары могут сразу после подачи заявления. Плюс ко всему украинцев освободили от уплаты всех сборов и платежей.

Так поженились Екатерина и Евгений. Они вместе полтора года, а предложение девушка услышала в этом году в День всех влюбленных. Небольшую церемонию планировали на лето, после нее – свадебное путешествие на несколько месяцев. Когда началась война, из Киева пара решила выехать в Хмельницкую область к родителям. Там же Евгений собирался идти в военкомат, чтобы попасть в ряды Вооруженных сил Украины.

Мы подумали и решили расписаться, пока есть возможность, все живые и здоровые. Так как, к сожалению, мы не знаем, что будет летом. Пошли с женихом в ЗАГС в спортивных костюмах "на разведку". Оказалось, что во время военного положения заявление рассматривают полчаса и сразу могут расписать. Поэтому мы, не ожидая следующего дня, расписались. Все оформление документов длилось не больше часа. На церемонии мы были вдвоем, – рассказала Екатерина.

На память об этом дне у молодоженов одна фотография, сделанная сразу после регистрации. Сожаления о том, что церемония была именно такой, говорит Катерина, нет ни у нее, ни у мужа.

Влюбленные – Катерина и Евгений
Влюбленные – Катерина и Евгений

Ценность теперь в другом: чтобы все были живы и здоровы. А красивое платье я и без свадьбы могу надеть. Лишь бы был мир, – делится девушка.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, коллеги постоянно присылают ему фотографии молодых, которые решили пожениться, не дожидаясь окончания войны. Это среди прочих военные, медики, члены территориальной обороны в городах, где идут бои. В министерстве сообщили: за 11 дней войны женили 3973 пары.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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