Супруг звезды Папиных дочек Арзамасовой прокомментировал их 22-летнюю разницу в возрасте

Известный фигурист и тренер Илья Авербух женился на 26-летней Елизавете Арзамасовой в декабре прошлого года. Пару месяцев назад стало известно о беременности актрисы

Елизавета Аразамасова и Илья Авербух / Фото: instagram.com/averbukhofficial

В адрес 26-летней российской актрисы Елизаветы Арзамасовой и ее 47-летнего супруга, российского фигуриста и тренера Ильи Авербуха, посыпалось много критики после того, как общественность узнала об их романе. Тем не менее, влюбленные уже успели пожениться и теперь ждут прибавления в семье.

Илья Авербух впервые прокомментировал тот факт, что многим не понятен его союз с Арзамасовой. В основном всех волнует немаленькая разница в возрасте супругов. Ранее также ходили слухи, что Елизавета и Илья начали встречаться, когда актрисе было всего 17 лет.

"Важнее моего человека ничего для меня нет. Все остальное — суета сует. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения. Ребят, времени мало. Погрязнуть в ответах — бессмысленно. Все, кому хочется говорить, будут говорить. И будут делать это бесконечно", — поделился 47-летний фигурист в интервью Алле Довлатовой на "Русском Радио", сообщает "СтарХит".

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух / Фото: Instagram

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Пара не любит делиться подробностями личной жизни, поэтому и Илья, и Елизавета в интервью избегают тему их свадьбы, совместной жизни и планов. Авербух отметил, что они с Арзамасовой и дальше будут придерживаться такого принципа.

"Не хотим занимать ваше время собой. Всегда даем объективную информацию, чтобы люди не тратили время на домыслы. Было три события важных за последнее время: мы сказали, что вместе. Потом расписались и стали мужем и женой. Потом признались, что ждем нашего первенца", — сказал Илья.

Ранее Елизавета Арзамасова разместила пост, в котором высказалась в адрес пользователей социальной сети, негативно отреагировавших на новость о ее отношениях с 47-летним Авербухом. Актриса отметила, что реакция некоторых комментаторов удивила и расстроила ее.

О том, что пара поженилась, стало известно в декабре 2020 года. Смотрите об этом видеосюжет: