Стоит ли вакцинировать детей от COVID-19 – объяснил доктор Комаровский

Вакцинировать детей от COVID-19 стоит, это поможет снизить уровень общей заболеваемости / Фото: Коллаж: Сегодня

Если Минздрав примет решение вакцинировать от COVID-19 детей от 5 лет, то стоит сделать выбор в пользу вакцины Пфайзер, уверен известный педиатр. Почему прививки детям стоит делать в любом случае, популярный детский врач рассказал в спецэфире "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Какая вакцина от COVID-19 подходит детям?

В Европе все больше актуален вопрос вакцинации детей с 5 лет. Так, фармкомпания Пфайзер (Pfizer) уже предоставили большое количество базовых исследований, что эта вакцина безопасна для детей от 5 до 12 лет и они готовы начать вакцинацию детского населения хоть завтра.

Если предложат делать прививки детям от 5 до12 лет именно вакциной Пфайзер, я лично родителям моих внуков буду рекомендовать привиться, – сказал Евгений Комаровский, – безопасность этого препарата и его эффективность для детей достаточно доказана. Кроме того, непривиые дети "убивают" взрослых, я имею ввиду бабушек, которым большая часть наших мам и пап оставляет детей.

Дети, которые в большинстве случаев переносят коронавриус в легкой форме, заражают взрослых, а бабушки и дедушки – это группа риска, у которой течение заболевания проходит очень тяжело.

Зачем еще вакцинировать детей от COVID-19, если они болеют легко?

У самих детей уровень осложнений и смертности от ОРВИ, гриппа низкий, они редко умирают от осложнений, в отличие от пожилых людей. С COVID-19 – такая же ситуация. Но дело в том, что не вакцинированные дети, которые легко переболели коронавриусом, становятся объектами мутации новых штаммов вируса мутаций и источником заражения взрослых.

Происходит это потому что при легкой форме болезни, которой болеет большинство детей, не формируется достаточное количество антител. А сформировать такое количество поможет только массовая иммунизация, то есть прививки.

Также мы можем спрогнозировать, что более агрессивный штамм Дельта может "взяться" и за детей: а для заражения этим видом болезни нужно вдохнуть совсем малое количество вирусных частиц. Поэтому помимо прививок, очень важно обеспечить хорошую вентиляцию помещений.

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