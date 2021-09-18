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Доктор Комаровский пояснил, можно ли заразиться COVID-19 после прививки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
18 сентября, 10:20
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Может ли вакцинированный человек заразить окружающих, если после прививки у него появились острые симптомы COVID-19 – отвечает Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною".
Доктор Комаровский объяснил, какие вакцины используются против коронавируса
Доктор Комаровский объяснил, какие вакцины используются против коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В сентябре на канале "Украина" стартовала рубрика "Запитай у Комаровського" в программе "Ранок з Україною". В одном из выпусков врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский объяснил, какие вакцины используются против коронавируса и как они влияют на людей.

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Нередко окружающие жалуются на то, что первые 1-2 дня после вакцинации у них появляются острые симптомы . Например, повышение температуры, катаральные явления. Такое ощущение, что вакцина не помогла, а усугубила состояние организма. Поэтому лучше находиться подальше от такого человека. Однако Евгений Комаровский развенчал этот миф.

При появлении острых симптомов непосредственно после вакцинации можно заразиться только тогда, когда для вакцинации используется живой возбудитель, – объяснил доктор Комаровский.

Например, по словам врача-педиатра высшей категории, после получения оральной полиомиелитной вакцины человек определенное время выделяет живой вирус в окружающую среду.

На сегодняшний день все вакцины от коронавирусной инфекции не имеют никакого отношения к живому коронавирусу, – объяснил кандидат медицинский наук Евгений Комаровский. – Во всех вакцинах используется либо инактивированный вирус , то есть вирус, который лишен своей заразности, либо используется фрагмент вируса . Конкретно – белок, который является источником образования антител.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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Ранее Комаровский рассказал, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса: всего два противопоказания.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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