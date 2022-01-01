Стильные новогодние открытки, которые не стыдно отправить всем

Стильные открытки на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

Пришло то самое время поздравлений и получения немыслимого количества открыток от родных и близких в мессенджерах. Признайтесь, кого не бесят все эти 1001 картинка в чатах от соседок, бабушек, теть, и даже мамы.

Эти устарелые открытки вызывают только ироничную усмешку, недовольство, либо раздражение.

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Что умиляет, все они – любимые мемы молодежи на Новый год 2022. Ведь у каждого складывается впечатление, что чем больше блесток, тем сердечнее поздравление.

Признаемся честно, мы тоже не любители открыток, но посмотрим правде в глаза, без этого не обойтись. Если же вас все-таки настигли эти тридесяток котиков-снежинок, не раздражайтесь: посчитайте до десяти, глубоко вдохните.

Ну, а самое главное, вспомните, родные, близкие, соседи, одноклассники поздравляют вас не потому что, хотят продемонстрировать чудеса фотошопа, а действительно думают о вас.

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Хотим сразу порадовать, чтобы отправить им в отместку назойливую картинку, вам не нужно стараться. К счастью, мы нашли не просто приемлемые варианты, а даже очень стильные и красивые.

Представительство Viber в Украине вместе с иллюстратором Инной Рудой создали очень классные тематические открытки к Рождеству и Новому году 2022.

Выбрали для вас лучшие. Несколько вариантов стильных открыток, которые разнообразят весь этот треш.

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Стильные открытки на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

Стильные открытки на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

Стильные открытки на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

Стильные открытки на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

Стильные открытки на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

Стильные открытки на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

Стильные открытки на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

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