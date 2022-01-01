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Дорогой Дед Мороз: 5 желаний, которые мы загадываем каждый год, а они не сбываются

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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1 января, 11:00
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Кажется, магия Нового года не работает без наших усилий
Новогодние желания, которые никогда не сбываются
Новогодние желания, которые никогда не сбываются / Фото: Коллаж: Сегодня

С Новым годом 2022! Ну что вы там, желаний назагадывали? Скрестим пальцы, в этот раз ну точно осуществятся. Или нет?

Каждый год 31 декабря мы с друзьями… Берем листочки и карандаши, пишем за минуту до полночи самое заветное желание, сжигаем его, бросаем пепел в бокал шампанского, а ровно в полночь все это выпиваем и уверены на 109% — сбудется! 365 дней пролетают быстро, уже и не вспомнить, чего нам там хотелось, но есть ощущение, что что-то пошло не так…

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Из 100500 миллионов всевозможных желаний на Новый год, мы выбрали, пожалуй, самые типичные и распространенные. Казалось бы, что может быть проще? Но все равно они не сбываются.

5 новогодних желаний, которым не суждено сбыться без ваших усилий

Больше путешествовать

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Приехали! Снова загранпаспорт чист, как июльское небо. И даже во Львов не съездили. Может, все дело в том, что пора начать копить деньги, откладывать, хоть по чуть-чуть, из каждой зарплаты, а не просиживать все с друзьями в кафешках. А половина, если не больше, из приобретенных шмоток за год вам точно не нужна. Не спорьте.

Встретить свою любовь

Пора перестать фантазировать по мотивам романтических комедий. В жизни все не так! Во-первых, присмотрись к тому парню с работы, который действительно к тебе неровно дышит, хоть он и не Макс Барских. Во-вторых, не закрывайся и не откладывай жизнь "на потом". Пора уже сходить на свидание с поклонником из Tinder.

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Похудеть

Ну что тут скажешь… Самой не смешно, только честно? Со скольких понедельников ты обещала себе начать ЗОЖ и перейти на правильное питание? Лучше не отвечай, а прямо сейчас посмотри в свою тарелку, затем в холодильник… Зачем тебе понедельник, если можно взяться за себя прямо сегодня!

Поменять работу

Зона комфортна — такая зона комфорта. А тут еще и премию дали. Поработаю пока. Ой, а весной отчет квартальный надо сдать, не могу их подвести, надо поработать. Сотрудница ушла в декрет, много работы появилось, а мне обещают 0,25 ставки поднять. Че уж там, еще поработаю. Этот круговорот никогда не закончится. Поэтому, как сказала Ира Билык: если хочешь идти — иди!

Выучить английский в совершенстве

Вроде, и приложение на телефон закачала, пару новых слов выучила, а потом то то, то се. Ну ничего, со следующей зарплаты возьму онлайн-учителя. А! Стоп! Не возьму — я же в спортзал хочу записаться. Ну ничего, после этого точно возьму! Приоритеты — это то, что мы сами выбираем. Что тут скажешь — "Лондон из зе кепитал оф Грейт Бритн".

Также предлагаем подумать, что можно приготовить из "скумбрии Зеленской", если купить ее на 8 грн.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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