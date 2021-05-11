Стихи MONATIK, попурри Бумбокса и кутеж Сердючки. Смотрим ТОП-10 самых крутых выступлений на YUNA

Лучшие выступления на YUNA / Фото: пресс-служба

За историю церемоний Национальной музыкальной премии YUNA на сцене было показано 96 номеров. Среди них были масштабные и камерные, длинные и короткие, танцевальные и лирические. Часть из них стали знаковыми и запомнились особенно, в первую очередь, своими яркими эмоциями, поступками артистов, уникальным моментом исполнения, реакцией зрителей.

Накануне 10-ой, юбилейной церемонии YUNA, которая пройдет 12 мая в киевском Дворце "Украина", мы решили вспомнить эти номера и рассказать о них больше.

"Время и Стекло" – Дим (2019)

Первый и, к сожалению, последний украиноязычный суперхит тандема Позитива и Нади Дорофеевой. На YUNA прошла концертная презентация песни – ее релиз состоялся всего за несколько дней до церемонии. Номер вышел настолько впечатляющим, что в комментариях в YouTube пользователи писали, что это даже лучше, чем официальный клип на "Дим".

"Бумбокс" – попурри (2019)

На той же церемонии в 2019 году группа "Бумбокс" получила награду "За достижения в музыке", которая подчеркивает историческое значение артистов. Ответом со стороны Андрея Хлывнюка и команды стал эксклюзивный микс из нескольких песен группы разных лет: "Та4то", "Наодинці", "Поліна", "Люди", "Твій на 100%", "Вахтерам". Семь минут чистого удовольствия!

MONATIK – Моим (2018)

Дима Монатик утверждает, что видеозапись его выступления на YUNA с песней "Моим" можно считать клипом на нее. Это самый поэтичный номер за всю историю премии! MONATIK один на темной сцене в луче света, искренние ясные слова, которые стали обращением к собственным детям. Это были те четыре минуты, когда весь зал Дворца "Украина" замер и слушал, затаив дыхание.

The HARDKISS – Антарктида (2017)

Это появление Юлии Саниной и группы на YUNA подчеркнуло новый статус группы и начало нового этапа в их истории – с украиноязычными хитами и успехом национального масштаба. Здесь The HARDKISS уже выглядят на сцене настоящими фаворитами, а не перспективной молодой группой, как в предыдущие появления на YUNA.

O.Torvald – Все з початку (2016)

Это выступление стало особенным не только благодаря драйву и куражу, но и из-за неожиданной концовки, которую обеспечил лидер группы Женя Галич. "Рок-группы? Вы хотите рок-группу?" – крикнул он, и начал методично крушить гитару о сцену Дворца "Украина". Инструмент был разбит, публика ревела от удовольствия.

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"Скрябін" & Фагот – Пусти мене (2015)

Пожалуй, самый трогательный эпизод в истории YUNA. За полтора месяца до церемонии погиб Кузьма, и в память о нем Фагот из ТНМК спел песню из репертуара "Скрябіна" с музыкантами группы. В зале во время песни многие плакали, а после ее окончания все дружно поднялись.

SERDUCHKA – Все будет хорошо (2015)

Андрей Данилко перед началом номера сказал, что сейчас исполнит песню, которую надо продавать вместо таблеток в аптеке. После чего на сцене случилось четыре минуты такого угара и очаровательного шабаша, что даже пессимисты улыбнулись. Сердючка в своей лучшей форме и грандиозный финал церемонии YUNA 2015.

"Скрябін" – Мам (2013)

Сам Кузьма только один раз успел выйти на сцену YUNA. Это был, наверное, самый душевный номер из всех, что случались на церемонии. Кузьма настолько тепло исполнил песню "Мам", что ее простые и добрые слова прочувствовал каждый зритель в зале. Пять минут сентиментальности.

Тарас Чубай, Олег Собчук, Фагот – Вона (2012)

Культовый хит 90-х группы "Плач Єремії" в необычной подаче – лидера группы Тараса Чубая и его более молодых коллег. Номер, который подчеркивает связь времен и разных музыкальных поколений.

Ирина Билык – Снег (2012)

Роскошный номер, который подтвердил статус Ирины Билык как главной поп-певицы за первые 20 лет независимости Украины (именно за такой период вручались награды на первой церемонии YUNA в 2012-м году). Так и должна выглядеть на сцене поп-королева.

Ранее мы рассказывали о победителях YUNA 2020.