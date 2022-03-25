Видео дня: стендап в бомбоубежище в Сумах

Стендап-концерт в бомбоубежище состоялся в Сумах / Фото: instagram.com/felix.redka/

Во время войны каждый должен заниматься своим делом. Мы уже писали, как настроиться на работу в это сложное время, когда каждый из нас может быть по-настоящему полезен. Чтобы люди не теряли веру и позитив, в Сумах состоялся стендап-концерт в бомбоубежище.

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Выступление в одном из убежищ, окруженного с трех сторон города, организовали комики Феликс Редька, Илья Глущенко и Константин Яценко 19 марта и рассказали рассказали The Village Украина:

Мы собрали людей в бомбоубежище, чтобы сделать для них стендап-концерт, немного повеселить и отвлечь от всего происходящего за окном пи*деца.

Комики признались, что это выступление – самое важное в их карьере и жизни в целом:

Это было стопудово важнейшее выступление, которое я делал в жизни. Мы убедились, что во время войны юмор нужен – и даже больше, чем в мирное время.

– рассказывает Феликс Редька.

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Концерт прошел под ироническим названием "Шартобстрел". И никаких рамок по темам не было. Шутили и над Путиным, и над "Искандерами".

Стендап-концерт в бомбоубежище состоялся в Сумах / Фото: instagram.com/felix.redka/

Мы избрали путь малейшего сопротивления и тупо угорали из русни. Это то, что нужно людям сейчас. Было ощущение, что люди дали нам абсолютный карт-бланш: шутить можно было обо всем, что угодно. Понятно, что времена тяжелые. Но люди, которые пострадали, потеряли родных и дома, просто не пришли бы на юмористический концерт.

Также Феликс Редька признался, будут ли еще концерты в бомбоубежищах:

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Стендап-концерт в бомбоубежище состоялся в Сумах / Фото: instagram.com/felix.redka/

Сейчас нет планов на следующие выступления. Сейчас нет никаких планов, живем одним днем. Видим запрос от зрителей, но есть определенные моменты, которые придется решить.

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