"Якби Україна могла говорити" – иллюстрации, которые вы точно захотите сохранить

Эти шедевральные картинки отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне с Россией, а также заряжают невероятным патриотизмом
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/
Месяц назад подло и цинично Россия напала на Украину с целью "взять" ее за 3 дня, но отхватила лишь по голове и продолжает получать "бандерольки" в цинковых гробах, и так будет до тех пор, пока враг не отступит. Это трагичное время навсегда войдет в историю, а мы с вами – и есть история! И вот почему победа в этой войне точно за Украиной!
В Instagram пользователя с ником priehali появились потрясающие патриотические иллюстрации с культовыми украинскими личностями в главных ролях и объяснением Украины, почему ее дети никому не по зубам!
Твір на тему:
Якби Україна могла говорити,
або Чому Я (Україна) маю перемогти.
– подписаны коллажи в профиле.
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/
Также смотрите: ТОП-10 патриотических татуировок, которые вы точно захотите себе сделать.