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"Якби Україна могла говорити" – иллюстрации, которые вы точно захотите сохранить

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24 марта, 19:00
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Эти шедевральные картинки отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне с Россией, а также заряжают невероятным патриотизмом
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/

Месяц назад подло и цинично Россия напала на Украину с целью "взять" ее за 3 дня, но отхватила лишь по голове и продолжает получать "бандерольки" в цинковых гробах, и так будет до тех пор, пока враг не отступит. Это трагичное время навсегда войдет в историю, а мы с вами – и есть история! И вот почему победа в этой войне точно за Украиной!

В Instagram пользователя с ником priehali появились потрясающие патриотические иллюстрации с культовыми украинскими личностями в главных ролях и объяснением Украины, почему ее дети никому не по зубам!

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Твір на тему:
Якби Україна могла говорити,
або Чому Я (Україна) маю перемогти.

– подписаны коллажи в профиле.

Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/

Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/

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Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/

Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/

Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/

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Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/

Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/

Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/

Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне
Красивые иллюстрации, которые отвечают на вопрос: почему Украина уже победила в войне / Фото: instagram.com/priehali__/

Также смотрите: ТОП-10 патриотических татуировок, которые вы точно захотите себе сделать.

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