Становится жарко: Джамала в пиджаке на голое тело снялась в соблазнительной фотосессии

Певица Джамала снялась в соблазнительной фотосессии / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Украинская певица Джамала снялась в соблазнительной фотосессии, чем приятно удивила своих поклонников. Фото и даже короткое видео она выложила на своей странице в Instagram.
"Становится жарко", – коротко подписала она серию фотографий.
Во время фотосессии певица позировала в белых джинсах с завышенной посадкой, массивных белых кроссовках и пиджаке пудрового цвета, который она просто накинула на голое тело. Свой образ Джамала дополнила интересными украшениями на руку.
Певица Джамала снялась в соблазнительной фотосессии / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Певица позировала на деревянном стуле на фоне серых стен и деревянного пола. В итоге серия снимков получилась стильной и соблазнительной.
Фотографом стала Анна Грабарская, которая появилась на коротком видео, которое Джамала также разместила.
Стоит отметить, что подписчики певицы оценили такую фотосессию и написал много положительных комментариев.
/ Фото: скриншот
Ранее похудевшая Джамала сексуально подвигала бедрами и призналась, что недовольна своим телом. В январе этого года певица заявила, что хочет попрощаться с десятью килограммами. Джамала призналась, что следит за питанием и ест только полезную пищу, а вот со спортом у нее не складывается.
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