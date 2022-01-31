Сначала СИЗО – потом свидание: 7 профилей в Tinder, которые описывают реалии онлайн-знакомств

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День Валентина отмечают 14 февраля. Многие одинокие люди скачивают сайт знакомств Tinder, чтобы провести этот день не в одиночку и пойти на свидание. Они хотят найти пару, или же влюбиться. Но не у всех одинаковые цели, ассоциирующиеся с идеальными отношениями. Мы зарегистрировались в Tinder, чтобы проверить, как на самом деле выглядят нынешние онлайн-знакомства и что ищут украинцы.

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Хотят найти красивых, чтобы были "красивые" дети

Я ищу только красивую девушку, чтобы получились красивые дети. Не для себя прошу, для детей, – написал пользователь Денис.

Пары не стесняются – ищут третьего для совместного времяпровождения

Семейная пара. Для хорошего времяпровождения разыскивается девушка, – написал пользователь Kyivcouple.

Настоящие романтики думают о любви в стенах СИЗО и заранее беспокоятся о том, чтобы найти пару на День Валентина

1.02.2022 выхожу из СИЗО, но телефон уже отдали, – написал пользователь Mike.

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Другие – проводят кастинги, чтобы найти невесту другу

Провожу кастинг невест для друга. Друг: высокий блондин, 27 лет, учился в Оксфорде, бизнес-аналитик, – написал пользователь Антон.

Парни ищут для себя девушку, которая будет их обеспечивать

Ищу ту, которая будет работать 24/7, а я ей буду присылать картинки кошек с надписью "мы", – написал пользователь Андрей.

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Пользователи используют фейковые фото – пытаются заинтересовать привлекательной внешностью других

Пользователь Денис использовал два фейковых фото. Вероятно, парень скачал фотографии других людей, потому что стесняется собственной внешности. На первом фото можно увидеть логотип сайта Freepik (на нем в свободном доступе размещены десятки фотографий для бесплатной загрузки). На втором фото мы увидели другого парня. Сразу возник вопрос: "А где Денис?".

Интроверты пытаются выйти из зоны комфорта

Люди-интроверты – это личности, которые сосредоточены на себе. В Tinder они выходят из зоны комфорта и пытаются найти вторую половинку (несмотря на свою необщительность). В описании профиля на сайте они немногословны, поэтому пытаются удивить фото.

Один из примеров – это профиль пользователя Николая, где он держит в руках букет роз, которыми намекает на инициативность и проявление внимания к его будущей второй половинке.

186 (ред, – указание роста). Интроверт, – написал пользователь Николай.

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