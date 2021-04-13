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Состоялись съемки долгожданного эпизода Друзей, которого фанаты ждали 17 лет

13 апреля, 15:43

Элина Пелешенко

То, чего так долго ждали поклонники сериала "Друзья" свершилось. В Лос-Анджелесе отсняли специальный эпизод легендарного ситкома

Легендарная шестерка из культового сериала скоро вернется на экраны. Об этом сообщает BBC.

Специальный эпизод под названием The One With The Reunion выйдет на платформе HBO Max. Точно даты выхода серии пока нет, но ожидается, что премьера состоится в ближайшие несколько месяцев.

/ Фото: instagram.com/friends

В течение нескольких дней продолжались съемки специального эпизода. Основная актерская команда "Друзей" собралась полным составом.

Съемки проходили в родных для всех поклонников сериала декорациях. В Сеть попало несколько фото.

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Фото со съемок воссоединения "Друзей" / Фото: Twitter

Фото со съемок воссоединения "Друзей" / Фото: Twitter

Стоит отметить, что специальный эпизод это не продолжение сериала.

Ранее мы рассказывали, как провести время во время локдауна на примере шестерки из "Друзей".

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Друзья

Источник: instagram.com/friends

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