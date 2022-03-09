Солнечное утро, местами снег и похолодание на ночь: какой будет погода в Украине 9-го марта

Погода в Украине 9 марта / Фото: pixabay.com

8 Марта в Украине во время войны мало чем отличалось от 9 марта, да и любого другого дня, потому что уже 14-й день подряд нас не интересуют праздники и другие прелести жизни, — нам бы мира да чистого неба над головой. Мир обязательно будет, а вот чистое небо пока не прогнозируется: Наталья Диденко рассказала о погоде на 9 марта.

Итак, на протяжении всего дня 9 марта в Украине будет стоять облачная погода. Вечером, возможно, пройдет снег на Юге и Востоке, а также в некоторых центральных областях.

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Север и Запад останутся без каких-нибудь существенных осадков — утром даже может быть солнышко, разве что в западных областях вечером пройдет снег. На Левобережье Украины в среду будет порывистый ветер. Температура будет колебаться от 0 до -2 градусов.

Существенно похолодает ночью, с 9-го на 10-е марта: температура упадет до -5 градусов.

Народный прогноз погоды на 9 марта

9 марта отмечается день обретения главы Иоанна Крестителя. Раньше верили, что эта церковная дата предсказывала погоду на апрель:

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Если день по снегу, то и в апреле по снегу, а если по голу, то и в апреле по голу.

День 9 марта в народе зовут еще Дмитриевым днем. И по нему судили о погоде на праздник Пасхи:

Если Дмитриев день на снегу, то святая (Пасха) по снегу, а Дмитриев по голу, и святая по голу.

Если рога луны яркие и крутые — к морозу.

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