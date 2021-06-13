Солистка Little Big полностью разделась на новых кадрах: Ах, Ильич, такую красоту отхватил!

Девушка Ильича позировала без одежды / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya
Возлюбленная Ильи Прускина солистка Little Big Софья Таюрская, которая недавно снялась в мокром белье, решила снова впечатлить всех фотографиями, на которых она позирует полностью обнаженной. 30-летняя певица сделала себе профессиональную фотосессию, в которой показала фигуру без одежды.
На фото, которые Софья Таюрская опубликовала в Instagram, она позирует спиной к фотографу, демонстрируя спину и ягодицы.
Соня Таюрская обнажилась в фотосессии / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya
На втором кадре девушка была в черном топе, распустив длинные волосы.
"Рекомендую каждой женщине попробовать такую съемку, это кайф", – написала Софья Таюрская.
Девушка Прусикина Соня Таюрская / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya
В комментариях на фото отреагировал даже сам Прусикин, оставив несколько смайликов возлюбленной. Кстати, в прошлый раз вслед за откровенными кадрами Софьи, Илья тоже запостил свое обнаженное фото в бане.
- "Ауч"
- "Ой ой ой"
- "Очень эстетично"
- "Не у каждой женщины есть такое тело"
- "Соня, вы очень красивая"
- "Нафоткалась тут для Ильича"
- "Вау"
- "Ах, ну Ильич, красава! Такую красоту отхватил"
Напомним, что в конце мая этого года Софья Таюрская подтвердила роман с Ильей Прусикиным. В адрес девушки поступало много хейта, поскольку многие решили, что она разлучила Прусикина с его бывшей супругой – рэп-исполнительницей Ириной Смелой, известной как Tatarka. Они были вместе с 2016 по 2020-й год, в 2017 у пары родился сын.
После развода Смелой и Прусикина появились слухи о романе артиста с его коллегой по группе – Софьей Таюрской, которая, на тот момент, уже тоже не состояла в отношениях. До начала романа с Ильей у Сони Таюрском на протяжении семи лет тоже были отношения.
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