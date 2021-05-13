Солистка Go_A пропустила репетицию на Евровидении. Вместо нее спела голландская статистка (видео)

Из-за того, что Екатерина Павленко почувствовала себя плохо и сейчас ждет результат теста на COVID-19, ее пришлось заменить статисткой

Эмми ван Стей и Екатерина Павленко / Фото: instagram.com/go_a_band

Вчера стало известно, что у солистки группы Go_A Екатерины Павленко ухудшилось самочувствие. Девушка сдала тест на COVID-19 и в целях безопасности пропустила вторую репетицию на сцене конкурса, а также пресс-конференцию.

Екатерину пришлось заменить голландкой Эмми ван Стей. Девушка работает статистом на конкурсе и, как пишут в комментариях под видео репетиции, она отлично справилась с исполнением песни SHUM на украинском языке.

Как пишет Эмми на своей странице в Instagram, ранее она уже учила эту песню на всякий случай. Как мы видим, этот случай все-таки произошел – Эмми заменила Екатерину на второй репетиции.

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В комментариях под видео многие украинцы восхитились тем, как Эмми спела SHUM почти без акцента.

Статистка такая умничка, мега профессионал, так хорошо исполнить песню на иностранном языке!

Большое спасибо этой девушке! Как бомбически она запомнила слова на украинском!

Вы хотите сказать, что сейчас пел человек, не знающий украинского? Да это звучало обалдеть как круто, я даже не сразу понял подмены!

Скриншот: YouTube

Отметим, что у всех остальных участников группы Go_A результаты тестов на COVID-19 – отрицательные.

Ранее Go_A рассказали о своих поклонниках в России.