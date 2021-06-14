Сочные фрикадельки польпетте – итальянское блюдо для сытного обеда

Эти итальянские фрикадельки можно готовить из любого фарша – все зависит от личных предпочтений. Но есть одна особенность – они тушатся в томатном соусе, а среди ингредиентов для польпетте обязателен пармезан

Польпетте - итальянские фрикадельки

Еще один известный представитель мира фрикаделек, наравне со шведскими, что подаются с картофелем. Если вы с большим уважением относитесь к итальянской кухне, но паста и ризотто немного надоели, то можно их приготовить к обеду или ужину. Фарш выбирайте на свой личный вкус, но вот томатный соус к ним нужен обязательно. Польпетте в нем нужно будет протушить. Плюс – сыр пармезан, его потребуется немного. Подавать итальянские фрикадельки можно с овощами или пастой.

Как приготовить польпетте

Ингредиенты

500 г говяжьего фарша

1 шт. яйцо

50 г пармезана

2 ст. л. панировочных сухарей

2/3 ч. л. соли

по 1 ч. л. базилик, орегано

2 ч. л. сухой чеснок

Небольшой пучок петрушки

1 ст. л. оливкового масла для жарки

Для соуса

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1 банка консервированных помидоров

1/2 ст. воды

4-5 зуб. чеснока

соль, перец – по вкусу

1 ст. л. оливкового масла для жарки



Способ приготовления

Мелко нарезать петрушку. Добавить в фарш яйцо, тертый пармезан, панировочные сухари, базилик, орегано, сухой чеснок, соль, перец. Перемешать. Сформировать небольшие шарики размером с грецкий орех. На раскаленную сковороду налить оливковое масло. Обжарить с двух сторон, не до готовности. Для соуса на раскаленную сковороду налить оливковое масло, положить чеснок. Когда чеснок пожариться, убрать его. Это для ароматизации масла. Вылить в сковороду томаты, полстакана воды, соль перец по вкусу. Когда соус закипит, положить фрикадельки. Закрыть крышкой, тушить 30 минут на среднем огне.

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