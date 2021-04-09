Собака-путешественница стала звездой Instagram. У нее жизнь ничем не хуже, чем у миллионеров

У шестилетнего вест-хайленд-уайт-терьера по кличке Луна есть собственная страничка в Instagram и почти 60 тысяч подписчиков в придачу.

Собака живет в швейцарском регионе Энгадин и наслаждается всеми прелестями этой жизни: путешествует, купается в горных ручьях, валяется на солнышке, гуляет по Альпам и посещает старинные замки.

Подписчики в комментариях под фотографиями и видео Луны утверждают, что таким досугом могут похвастаться только миллионеры – и то не все!

"Вот это я понимаю ЖИЗНЬ", "То чувство, когда у тебя нет и 10% того, что есть у этой собаки", "Как заставить зависть покинуть чат?", "Что сказать – впечатляет", "Хорошего отдыха, Луна. Радуйся, тебе повезло в этой жизни", – пишут юзеры в комментариях.

Каждый пост Луны в Instagram набирает в среднем от одной до четырех тысяч лайков.

Напомним, режиссер и креативный директор агентства Anchor Worldwide в Нью-Йорке (США) Брайан Райсберг начал носить своего пса породы корги в рюкзаке во время поездок в метро и неожиданно стал узнаваемым и популярным в интернете.

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Кроме этого, одной из самых популярных достопримечательностей бельгийского города Брюгге стал лабрадор по кличке Фидель. Пес любил отдыхать на подоконнике дома, откуда открывается потрясающий вид на Кот-канал (Côté Canal B&B).