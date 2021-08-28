Внучка Софии Ротару повторила образ Меган Фокс в кардигане Jacquemus за 10 тысяч гривен (фото)

София Евдокименко в кардигане Jacquemus / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару, которая ранее восхитила трендовым платьем с глубоким декольте, вновь поразила поклонников. София Евдокименко опубликовала в своем аккаунте в Instagram новый пост. На нескольких снимках девушка запечатлена в черном кардигане, который еле-еле прикрывает грудь.

20-летняя модель прогуливалась в эффектном образе по Киеву вместе с мамой. На фото София и Светлана позируют на фоне Андреевском церкви.

К бесшовному вязаному кардигану французского бренда Jacquemus София надела джинсы с высокой талией и нежное ожерелье.

Несколько недель назад американская звезда Меган Фокс прошлась по улицам Лос-Анджелеса в таком же кардигане. Актриса выбрала алый цвет. К нему она надела идентичного цвета прямую юбку длины макси Jacquemus и желтые босоножки Femme Los Angeles.

Первой же носить столь откровенный свитер начала Белла Хадид. А Кендалл Дженнер снялась в новой рекламе бренда в укороченном варианте кардигана.

Кендалл Дженнер в рекламе Jacquemus / Фото: Jacquemus

На сайте бренда изделие можно купить в разной цветовой гамме за 370 долларов (ок. 9990 грн).

Вязаный кардиган Jacquemus / Фото: Jacquemus

Смотрите в ролике об избраннике Софии Евдокименко:

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