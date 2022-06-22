Мэрилин Монро в Balenciaga снялась для обложки глянца. Как это возможно (фото)

Мэрилин Монро в съемке CR China / Фото: Коллаж: Сегодня

2022-й год можно назвать годом Мэрилин Монро. От возобновившегося интереса к ее жизни после эффектного выхода Ким Кардашьян в "платье президента" на красной дорожке Met Gala, которое инфлюенсерша порвала, до нового байопика Netflix с экс-подружкой Бена Аффлека в главной роли. Подражать стилю Монро продолжают и сейчас. Наследие голливудской экранной сирены поистине не имеет себе равных. Немногие знаменитости прошлого века могут похвастаться такой же популярностью сегодня, как у Мэрилин Монро.

Немногие деятели культуры были более почитаемы за свою красоту и щегольство, чем Мэрилин Монро, — прокомментировала основатель и креативный директор CR Fashion Book Карин Ройтфельд.

Мэрилин Монро в съемке CR China

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После дня рождения Мэрилин 1 июня CR China выпустили четвертые номер с потрясающими 8-ю обложками. На них позирует сама Мэрилин Монро.

Мэрилин Монро в съемке CR China / Фото: instagram.com/crfashionbook/

Дело в том, что Карин вместе с командой оцифровали снимки кинодивы и создали модель того, как бы она могла выглядеть сегодня. Чтобы создать компьютерную модель CR тесно сотрудничали со стартапом web3 Amethyst и Authentic Brands Group (ABG), компанией по развитию брендов, которой, кстати, принадлежит поместье Монро.

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Мэрилин Монро в съемке CR China / Фото: instagram.com/crfashionbook/

CR был очевидным выбором для того, чтобы стилизовать и представить современную Мэрилин, — говорит Джим Гибб, креативный директор Marilyn Monroe Estate. Карин Ройтфельд — главный поставщик вкуса, и мы знали, что она и ее команда смогут представить Мэрилин в современности, не теряя ее it-фактора.

Мэрилин Монро в съемке CR China / Фото: instagram.com/crfashionbook/

Для обложки Мэрилин Монро одели в вещи люксовых брендов современности, включая Thom Browne, Balenciaga, Miu Miu, Fendi, Balmain и David Koma, а также бренды цифровой моды Auroboros и Tribute Brand.

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Мэрилин Монро в съемке CR China / Фото: instagram.com/crfashionbook/

Мэрилин Монро в съемке CR China / Фото: instagram.com/crfashionbook/

Мэрилин Монро в съемке CR China / Фото: instagram.com/crfashionbook/

Мэрилин Монро в съемке CR China / Фото: instagram.com/crfashionbook/

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