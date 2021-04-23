Сменивший пол бывший отчим Ким Кардашьян баллотируется в губернаторы Калифорнии

Кейтлин Дженнер собирает команду и просит поддержки в соцсестях. Трансгендерная женщина уже подала документы и будет участвовать в выборах

Кейтлин Дженнер (в прошлом – Брюс Дженнер, бывший олимпийский чемпион и отчим Ким Кардашьян) намерена стать губернатором Калифорнии. Дженнер уже подала документы, сообщает The New York Times.

"Калифорнийцы хотят лучшего и заслуживают лучшего от губернатора. Слишком долго профессиональные политики обещали слишком много и не выполняли свои задачи. Нам нужен лидер с видением и решимостью, чтобы довести это дело до конца", – говорится в заявлении Дженнер.

Ким Кардашьян и Кейтлин Дженнер / Фото: Getty Images

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Кейтлин добавила, что в скором времени представит калифорнийцам свою программу, а пока Дженнер публикует в соцсетях сообщения с призывом поддержать ее на будущих выборах.

В возрасте 65 лет олимпийский чемпион Уильям Брюс Дженнер принял решение стать женщиной. С юности он страдал от гендерной дисфории, тем не менее трижды состоял в браке с женщинами, в которых у него родилось шестеро детей. В 2017 году уже Кейт Дженнер перенесла финальную операцию по смене пола.

Ранее СМИ сообщили, что Ким Кардашьян закрутила роман с известным певцом.