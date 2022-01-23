55-летняя Синтия Никсон снялась в шикарной фотосессии для испанского издания (фото)

Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон снялась в эффектной фотосессии для обложки модного приложения S Moda испанского издания El País. 55-летняя актриса известна своей борьбой за гендерное равенство, повлияла на миллионы девушек в мире, сыграв героиню культового сериала адвоката-феминистку Миранду Хоббс.

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Известно, что Синтия соглашалась на участие в сиквеле под названием "И просто так" только в том случае, если в сериале будет идеальное сочетание драмы, инклюзивности и разнообразия.

Актриса рассказала в интервью изданию, что хотела, чтобы новый проект освободил многих женщин от страхов, предрассудков и мачо-мыслей.

Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: smoda.elpais.com

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Синтия позировала в шикарных нарядах модных домом Balenciaga, Prada, Fendi, Stella McCartney и обуви любимого бренда Керри Бредшоу Manolo Blahnik.

Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: smoda.elpais.com

Resistancia. Спасибо всем в S Moda за добрые слова и этот сказочный, наполненный модой день. Украшать вашу обложку одно удовольствие! Отдельное спасибо команде за то, что вы всегда приносите свою лучшую игру и заставляете меня чувствовать себя чертовски хорошо!

– написала Синтия в посте в своем Instagram-аккаунте, разместив снимки со съемки.

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Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: smoda.elpais.com

Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: smoda.elpais.com

Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: smoda.elpais.com

Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: smoda.elpais.com

Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: smoda.elpais.com

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