Сильно постаревший DZIDZIO озадачил поклонников сединой и морщинами

Сильно постаревший DZIDZIO озадачил поклонников / Фото: instagram.com/dzidzio
Украинский певец DZIDZIO, развод которого обсуждают все уже несколько месяцев, озадачил поклонников своим внешним видом. На последнем снимке в Instagram он предстал в образе деда.
"Третий день съемок" написал он под фото. Известно, что певец снимается в комедийном фильме "Где деньги". Но образ с сединой и глубокими морщинами получился очень реалистичным, хоть и тяжело узнаваемым.
DZIDZIO с сединой и морщинами / Фото: instagram.com/dzidzio
Стоит отметить, что такое перевоплощение певца просто ошарашило его фанатов, которые хоть и знали о съемках фильма – DZIDZIO публиковал уже фото со съемочной площадки, но образ удивил.
/ Фото: скриншот
Интересно, что на съемочной площадке DZIDZIO будет играть с такими украинскими актерами, как Ада Роговцева, Сергей Либа и Анна Буткевич.
DZIDZIO прокомментировал скандальное интервью своей жены – смотрите видео:
Напомним, что ранее супруга DZIDZIO оправдалась за развод и призналась, что старалась спасти семью.
Новости на эту же тему:Критика DZIDZIO подействовала! В сборной Украины прозвучала песня на украинском Муж во мне не сомневается: Цибульская — о буре хейта из-за развода DZIDZIO Бывшая супруга DZIDZIO угрожала Оле Цибульской: певицу травили в соцсетях Правда – хуже лжи: загадочный пост DZIDZIO связывают с его разводом