Шо там по разводу с Элджеем? Фаны решили, что Настя Ивлеева рассталась с супругом

Блогершу и звезду российского шоу "Орел и Решка" Настю Ивлееву, у которой забрали Lamborghini, заподозрили в расставании с Элджеем. В Сети уверены, что 30-летняя звезда и 26-летний рэпер разводятся. А причиной тому – отсутствие обручального кольца на пальце в ее свежих видео.
В Instagram Настя показала фото их совместной поездки в Санкт-Петербург.
Настя Ивлеева и Элджей / Фото: instagram.com/_agentgirl_
Но в комментариях подписчики начали задавать вопросы об их разрыве с Элджеем.
- "Это правда, что вы разводитесь?"
- "А шо там по разводу с Элджеем?"
Также блогерша перестала активно делиться сториз в соцсети. А на днях она решила утешить поклонников.
"Друзья, я знаю, не особо сговорчива последние дни, недели. Многие задаются вопросом, где сторис и привычная "Опасность". Но сейчас такой период, что мне хочется побыть в себе и уделить время деятельности, которая не пересекается с интернетом. Не теряйте!", – сообщила Настя Ивлеева.
Поклонники звезды подумали, что ее затишье связано как раз с расставанием. К тому же, блогерша уже не так часто делится совместными фото со своим возлюбленным.
Настя Ивлеева и Элджей / Фото: instagram.com/_agentgirl_
Напомним, что ранее Настя Ивлеева полностью обнажилась для Playboy.