Шик и блеск на красной дорожке премии BAFTA-2021: лучшие образы знаменитых актеров

Шоу должно продолжаться – решили организаторы премии BAFTA и провели торжественную церемонию минувшей ночью. Карантинные ограничения, конечно же, были учтены, поэтому не все кинозвезды присутствовали. Тем не менее среди прибывших в легендарный Albert Hall в Лондоне было много знаменитых актеров и актрис, которые блеснули великолепными аутфитами.
И хотя в этом году BATFA прошла немного иначе – кто-то подключался к трансляции онлайн, а кто-то – прошелся по красной дорожке, знаменитости снова доказали, что могут ослепить нас своей внешностью и стильными выходами в любых условиях.
Приянка Чопра и Ник Джонас
На красную дорожку звездные актеры-супруги Приянка Чопра и Ник Джонас облачились в стильные костюмы. У Ника – традиционный черный с бабочкой, а у Приянки – вдохновленный южно-восточными мотивами от дизайнера Pertegaz.
Ник Джонас и Приянка Чопра / Фото: instagram.com/priyankachopra
Доминик Фишбэк
По-настоящему космический наряд был у Доминик Фишбэк, которая присутствовала на красной дорожке удаленно. Звезда фильма "Иуда и Черный Мессия" надела эффектное платье от Georges Hobeika.
Доминик Фишбэк / Фото: Getty Images
Рене Зеллвегер
Обладательница двух премий "Оскарй" и BAFTA Рене Зеллвегер прибыла на церемонию в серебристом платье длины миди без бретелек от Giorgio Armani.
Рене Зеллвегер / Фото: .instagram.com/petraflannery
Том Хиддлстон
Звезда фильмов Marvel 40-летний Том Хиддлстон выбрал классику от Ralph Lauren.
Том Хиддлстон / Фото: instagram.com/bafta
Фиби Дайневор
Актриса из сериала "Бриджертоны", который устроил настоящий бум, Фиби Дайневор надела черное платье на одно плечо от знаменитого бренда Louis Vuitton.
Фиби Дайневор / Фото: instagram.com/bafta
Анна Кендрик
Звезда комедии "Идеальный голос" Анна Кендрик выбрала розово-золотистое платье с эффектом "металлик" и плиссировками от бренда Zuhair Murad.
Анна Кендрик / Фото: Getty Images
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби, которая была номинирована на BAFTA за роль в драме "Фрагменты женщины", блеснула на церемонии в платье от Versace.
Ванесса Кирби / Фото: instagram.com/zoemcconnell
Хью Грант и Анна Элизабет Эберштайн
Звезда серии фильмов "Дневник Бриджит Джонс" и сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман, Хью Грант появился на красной дорожке со своей супругой, продюсером Анной Эберштайн.
Хью Грант и Анна Элизабет Эберштайн / Фото: Getty Images
Гугу Мбата-Роу
Привлекла внимание своим выходом Гугу Мбата-Роу – актриса из сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях. Она надела миди-платье с пайетками от Louis Vuitton.
Гугу Мбата-Роу / Фото: Getty Images
Ранее мы показывали лучшие наряды с виртуальной красной дорожки "Золотого глобуса".