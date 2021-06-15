Шепелев проигнорировал годовщину смерти Фриске. Но рассказал о своих мечтах

Два года популярная певица Жанна Фриске боролась с онкологическим заболеванием, но 15 июня 2015 года артистки не стало

Дмитрий Шепелев проигнорировал годовщину смерти Жанны Фриске / Фото: Instagram

Сегодня исполняется шесть лет со дня смерти Жанны Фриске. Пока сестра певицы Наталья и друзья делятся воспоминаниями об артистке, гражданский муж Фриске Дмитрий Шепелев, которому она родила сына Платона, проигнорировал эту дату.

Телеведущий в InstaStories решил рассказать о своих мечтах. Он признался, что мечтает оказаться на французском курорте, где лазурная вода, белое вино.

Напомним, все эти шесть лет Дмитрий Шепелев и родные Жанны Фриске продолжают выяснять отношения. Родственники сначала обвиняли друг друга в воровстве денег со счета фонда, который помогал Жанне, а после стали бороться за долю Платона в квартире Фриске. Между прочим, недавно Владимир и Ольга Фриске судились с Дмитрием Шепелевым из-за квартиры их покойной дочери. Отец и мать покойной певицы требовали запретить ее гражданскому мужу совершать сделки с долей их внука Платона – ведущий хочет продать треть квартиры, которая принадлежит ребенку. Суд встал на сторону Дмитрия.

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном / Фото: Instagram

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Отец покойной певицы также жалуется, что Шепелев не дает родителям Фриске видеться с внуком Платоном. Журналистам Владимир Фриске рассказал, что Дмитрий Шепелев строго подходит к воспитанию cына и запрещает ему пользоваться соцсетями. По мнению отца певицы, телеведущий боится, что, если Платон начнет общаться с дедушкой и бабушкой, он тут же сбежит от Шепелева.

Отметим, телеведущий никак не комментирует слова родителей Жанны Фриске.

Сейчас Дмитрий Шепелев счастлив в новых отношениях. Недавно он стал отцом во второй раз – его избранница Екатерина Тулупова родила ему сына Тихона.

Памятник Жанны Фриске установили в ресторане – подробности в сюжете:

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о планах завести еще одного ребенка.