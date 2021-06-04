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Родители покойной Жанны Фриске проиграли суд ее супругу Дмитрию Шепелеву

Сегодня, 10:40

Владимир и Ольга Фриске судились с Дмитрием Шепелевым из-за квартиры их покойной дочери. Сейчас родителям артистки принадлежит 2/3 жилища Жанны

Родители покойной Жанны Фриске проиграли суд Дмитрию Шепелеву
Родители покойной Жанны Фриске проиграли суд Дмитрию Шепелеву
Фото: instagram.com/dmitryshepelev, instagram.com/zhannafriskefond

Отец и мать покойной российской певицы Жанны Фриске требовали запретить ее супругу Дмитрию Шепелеву, который недавно во второй раз стал отцом, совершать сделки с долей их внука Платона — ведущий хочет продать треть квартиры, которая принадлежит ребенку. Суд встал на сторону Дмитрия, сообщает СтарХит.

Родители артистки надеялись, что в будущем Платон унаследует двухкомнатные апартаменты, но у Дмитрия Шепелева совсем другие планы касательно этой недвижимости.

Телеведущий заявил, что намеревается продать долю сына – 1/3 часть жилплощади. Владимир и Ольга Фриске были против такого решения, поэтому обратились в суд с требованием запретить Дмитрию провести продажу.

Родители покойной Жанны Фриске проиграли суд Дмитрию Шепелеву
Родители покойной Жанны Фриске проиграли суд Дмитрию Шепелеву
Фото: instagram.com/dmitryshepelev, instagram.com/zhannafriskefond

"В удовлетворении иска было отказано, — прокомментировали "СтарХиту" в пресс-службе Хамовнического суда Москвы. — Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке".

Известно, что кадастровая стоимость 90-метровой квартиры Жанны Фриске — примерно 24 миллионов рублей, а это значит, что за часть, принадлежащую Платону, Дмитрий сможет выручить минимум 8 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, родители Жанны Фриске владеют 2/3 жилья, следят за квартирой, поддерживая порядок внутри жилища. Владимир и Ольга также признавались, что после смерти Жанны все осталось на своих местах – все предметы, которыми пользовалась Фриске в каждой комнате лежат нетронутыми.

Известно, что однажды родители Жанны чуть не потеряли квартиру из-за долгов. Недвижимость планировали выставить на торги, чтобы вернуть многомиллионный долг семьи "Русфонду". Но, ради того, чтобы сохранить жилье, Владимир Фриске продал свой автомобиль, дом в Калужской области и занял денег у друзей.

Ранее мы сообщали, что отец покойной Жанны Фриске раскрыл новые подробности конфликта с Дмитрием Шепелевым.

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Дмитрий Шепелев Жанна Фриске
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