Родители покойной Жанны Фриске проиграли суд ее супругу Дмитрию Шепелеву
Владимир и Ольга Фриске судились с Дмитрием Шепелевым из-за квартиры их покойной дочери. Сейчас родителям артистки принадлежит 2/3 жилища Жанны
Отец и мать покойной российской певицы Жанны Фриске требовали запретить ее супругу Дмитрию Шепелеву, который недавно во второй раз стал отцом, совершать сделки с долей их внука Платона — ведущий хочет продать треть квартиры, которая принадлежит ребенку. Суд встал на сторону Дмитрия, сообщает СтарХит.
Родители артистки надеялись, что в будущем Платон унаследует двухкомнатные апартаменты, но у Дмитрия Шепелева совсем другие планы касательно этой недвижимости.
Телеведущий заявил, что намеревается продать долю сына – 1/3 часть жилплощади. Владимир и Ольга Фриске были против такого решения, поэтому обратились в суд с требованием запретить Дмитрию провести продажу.
"В удовлетворении иска было отказано, — прокомментировали "СтарХиту" в пресс-службе Хамовнического суда Москвы. — Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке".
Известно, что кадастровая стоимость 90-метровой квартиры Жанны Фриске — примерно 24 миллионов рублей, а это значит, что за часть, принадлежащую Платону, Дмитрий сможет выручить минимум 8 миллионов рублей.
Как сообщалось ранее, родители Жанны Фриске владеют 2/3 жилья, следят за квартирой, поддерживая порядок внутри жилища. Владимир и Ольга также признавались, что после смерти Жанны все осталось на своих местах – все предметы, которыми пользовалась Фриске в каждой комнате лежат нетронутыми.
Известно, что однажды родители Жанны чуть не потеряли квартиру из-за долгов. Недвижимость планировали выставить на торги, чтобы вернуть многомиллионный долг семьи "Русфонду". Но, ради того, чтобы сохранить жилье, Владимир Фриске продал свой автомобиль, дом в Калужской области и занял денег у друзей.
Ранее мы сообщали, что отец покойной Жанны Фриске раскрыл новые подробности конфликта с Дмитрием Шепелевым.
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