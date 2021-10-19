Платья, свитеры, кардиганы и другие мастхэвы осени в коллекции Andre Tan и Катя Осадчая

Новая совместная коллекция Андре Тана и Кати Осадчей / Фото: пресс-служба

Андре Тана и Катя Осадчая представили новую совместную коллекцию одежды под названием Timeless. В капсулу вошли: уютные свитеры с высоким горлом, трикотажные брючные костюмы и кардиганы на больших пуговицах, элегантные платья и юбки.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая / Фото: пресс-служба

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Также звезды включили и головные уборы: кепи, обруч с бантом и капор — знаковые аксессуары в гардеробе Кати.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая / Фото: пресс-служба

Цвета коллекции: белый, серый и оттенки бежевого. Большое внимание Андре и Катя уделили материалам, выбрав нежный шелк и мягкий кашемир.

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Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая / Фото: пресс-служба

Стоит обратить внимание на авторские принты капсулы: на платьях и свитерах нанесены мальвы и васильки с картин украинских художниц Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая / Фото: пресс-служба

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Мы с Катей много лет своей профессиональной деятельностью популяризируем Украину и украинскую культуру в мире. Для нас важна национальная самоидентификация. Поэтому, начиная работу над нашей новой общей коллекцией, мы решили обратиться к творчеству двух выдающихся украинских художниц: Татьяны Яблонской и Марии Примаченко. Принты на платьях, свитерах и кардиганах созданные по мотивам их картин. Каждый цветок в рисунке имеет свое значение. Например, василек в украинской традиции — это символ верности, скромности и душевной красоты, а мальва — любви к родной земле и наследия предков. Украинские женщины вышивали эти цветы на одежде, как обереги. Это вещи, которые согревают не только тело, но и душу,

— рассказывает Андре Тан.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая / Фото: пресс-служба

Телеведущая рассказала, что в новой капсуле они с Андре Таном вновь сделали ставку на вещи не на один сезон, как в дизайне, так и так и с выбором материалов. Главным же критерием остался комфорт.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая / Фото: пресс-служба

Для меня уже давно комфорт стал едва ли не главным критерием выбора повседневной одежды. Зимой я делаю ставку на те вещи, в которых буду чувствовать себя удобно и тепло во время перелетов и командировок, прогулок с детьми и встреч с друзьями. В нашей коллекции Timeless вы найдете универсальные вещи, которые будут уместны во всех этих ситуациях, ведь современной женщине иногда не хватает времени на переодевание,

— делится Катя Осадчая.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая / Фото: пресс-служба

Купить вещи из новой коллекции Andre Tan X Катя Осадчая можно будет с 22 октября.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая / Фото: пресс-служба

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая / Фото: пресс-служба

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая / Фото: пресс-служба

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая / Фото: пресс-служба

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