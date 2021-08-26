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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

70 метров перьев и 4 дня работы: Андре Тан создал "птичье" платье для Оли Поляковой (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
26 августа, 12:15
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Дизайнер и певица рассказали, как пришла идея и чем вдохновились для создания столь эффектного и впечатляющего образа
Оля Полякова на концерте ко Дню Независимости Украины
Оля Полякова на концерте ко Дню Независимости Украины / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Вечером в День Независимости Украины в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" прошел праздничный концерт. На сцене выступили знаменитые украинские артисты, среди которых: Святослав Вакарчук, Тина Кароль, Сергей Бабкин, Верка Сердючка, Монатик, Виктор Павлик, Оля Полякова, Потап, Александр Пономарев и многие другие.

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Не смотря на скандальность и критику, концерт действительно был впечатляющим, а некоторые образы звезд не менее эффектными.

Одним из самых ярких и запоминающихся стал наряд Оли Поляковой. Артистка исполняла песню на слова Юрия Рыбчинского "Чарівна скрипка". Певица вдохновилась словами песни, в которой есть строки о белой птице и предстала перед публикой в экстравагантном наряде, в котором и сама походила на птицу.

Оля Полякова в платье, созданном Андре Таном
Оля Полякова в платье, созданном Андре Таном / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Белоснежное платье и шляпу из перьев для Поляковой создал дизайнер Андре Тан. Сама звезда в своем Instagram-аккаунте рассказала, что платье было необычайно легкое.

Для моего номера Андре Тан cпециально создавал легкое, изящное платье, которое бы напоминало хрупкую птицу, а головной убор дополнял весь образ.

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Для создания платья дизайнер использовал 70 метров перьев. Каждый̆ ярус на корсете и головном уборе выложен по длине пера и сшит вручную.

На платье имеется и яркая деталь – красный̆ цветок, украшенный камнями Swarovski. Он символизирует печаль и разбитое девичье сердце.

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Анде Тан создал наряд всего за четыре дня. Полякова обратилась со своей идеей в самый последний момент перед главным концертом.

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нам получилось вас удивить? – спрашивает Оля Полякова своих подписчиков.

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О, да, Оля, да!

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Смотрите концерт телеканала "Украина" в честь 30-летия страны:

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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