Сгорела карта мира, сделанная из 50 тысяч спичек (видео)

Малайзийская художница Ред Хун Йи во время работы над новой обложкой для авторитетного журнала Time "Климат – это все" сожгла карту мира, воссозданную из 50 тысяч спичек. Таким образом она попыталась привлечь внимание общества к проблеме климатических изменений.

Руководство журнала в Twitter называет работу художницы произведением искусства и в то же время перформансом.

Видео: The Times

Команда из шести человек работала над проектом две недели: они построили карту мира размером 2,3 на три метра, поместили на нее спички с зелеными наконечниками, символизирующими деревья, и подожгли их.

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Художники таким образом хотели продемонстрировать, что глобальный климатический кризис затрагивает абсолютно каждого человека, независимо от того, где он живет.

Очередной выпуск журнала выйдет 26 апреля.

Напомним, ранее вышел первый глянец на украинском языке.

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