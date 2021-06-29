Сестра Бритни Спирс поддержала ее в борьбе против отца-опекуна: Давайте продолжать молиться

Джейми Спирс объяснила, почему долгое время не высказывалась публично о ситуации, которая сложилась в их семье. После выступления Бритни в суде, Спирс-младшая решила нарушить молчание

Младшая сестра Бритни Спирс поддержала ее в борьбе против отца-опекуна / Фото: Getty Images, instagram.com/jamielynnspears

Младшая сестра Бритни Спирс Джейми поддержала артистку, которая сейчас судится с их родным отцом. Бритни вот уже 13 лет находится под опекой отца и его помощников, не имея возможности контролировать свою жизнь.

Недавно артистка впервые выступила на судебном заседании и рассказала всю правду о том, что ей пришлось пережить, будучи под опекой все эти годы. Бритни запрещали беременеть, накачивали наркотиками и контролировали каждый ее шаг.

В Instagram уже давно запустили флешмоб в поддержку Спирс – #FreeBritney и многие не понимали, почему младшая сестра Спирс, Джейми, не поддержала певицу публично.

Кажется, терпение Джейми лопнуло, и она решила опубликовать видео в Instastories, где заявила, что всегда поддерживала и будет поддерживать сестру.

Бритни и Джейми Спирс в 2003 году / Фото: Getty Images

Джейми объяснила, что не высказывалась о всей ситуации ранее, потому что ждала, пока Бритни сама все расскажет.

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"Меня не волнует, хочет ли она сбежать в тропический лес и завести миллион детей в глуши, или она хочет вернуться и править миром, как она это делала много раз раньше. Мне нечего терять в любом случае, меня это не касается, потому что я просто ее сестра, которая желает ей счастья", – говорит Джейми.

Сквозь слезы Джейми сказала, что ее единственная роль в жизни поп-звезды – быть заботливой сестрой для Бритни и тетей для своих племянников.

"Если она хочет прекратить опекунство и улететь на Марс, или что-то еще, что сделает ее счастливой, я поддержу ее на 100%. Я люблю свою сестру, всегда поддерживала и буду поддерживать. Так что давайте просто продолжать молиться", – заявила Джейми.

Напомним, в 2008 году, когда Бритни Спирс лежала в психиатрической больнице после нервного срыва, ее опекунами назначили отца Джейми Спирса и адвоката Эндрю Уоллета. Опека над сыновьями артистки перешла к ее бывшему супругу.

Ранее Бритни Спирс извинилась за то, что два года лгала в Instagram.