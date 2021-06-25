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Бритни Спирс извинилась за то, что два года лгала в Instagram

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
25 июня, 09:08
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После суда Бритни Спирс опубликовала сообщение в соцсети, где призналась, что последние два года она лишь имитировала свою "идеальную" жизнь
Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс накануне впервые выступила против своего отца в суде и попросила "вернуть ей нормальную жизнь". Певица находилась под опекой родителя последние 13 лет.

В суде она заявила, что из-за опекунства не могла выйти замуж и родить еще одного ребенка. Кроме этого, Спирс заставляли принимать литий, когда она захотела сделать перерыв в карьере.

Вскоре певица опубликовала большой пост в Instagram, где попросила прощения у своих фолловеров за притворство в социальных сетях последние два года.

Бритни объяснила, что счастливая жизнь – это то, к чему мы все стремимся, потому каждый раз писала, что у нее все хорошо. Этой привычке Спирс научилась у своей мамы, Линн Спирс.

"Это было одной из лучших черт моей матери… независимо от того, каким плохим был день, когда я была моложе… ради меня и моих братьев и сестер она всегда делала вид, будто все в порядке", – сказала Бритни.

Бритни Спирс выступила в суде и попросила освободить ее от опекунства
Бритни Спирс выступила в суде и попросила освободить ее от опекунства / Фото: Getty Images

По словам Бритни Спирс, это было важно для нее самой и "действительно помогло".

"Я не хочу, чтобы люди думали, что моя жизнь идеальна, потому что это определенно не так. И если вы читали что-нибудь обо мне в новостях на этой неделе… вы, очевидно, действительно знаете, что это не так!", – написала она.

Певица попросила прощения за то, что притворялась, будто она была в порядке последние два года: "Я сделала это из-за своей гордости, и мне было неловко рассказывать о том, что со мной произошло… но, честно говоря, кто не хочет снимать свой Instagram в веселом свете".

В суде Бритни Спирс обвинила своего отца Джейми Спирса в том, что ему нравилось принять ей боль. Певица попросила об отмене опекунства.

После выступления Бритни в суде в ее поддержку выступили бывший возлюбленный Джастин Тимберлейк, бойфренд Сэм Асгари и многие другие звезды.

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Недавно мы также писали, что Бритни Спирс запустила странное видео и прокомментировала документалки о себе.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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