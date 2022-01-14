Королевская семья, Одри Хепберн и Мэрилин Монро: 12 легендарных фото Сесила Битона

Лучшие работы Сесила Битона / Фото: Коллаж: Сегодня

14 января 1904 года родился легендарный глянцевый фотограф – сэр Сесил Битон. Британский креативщик, мемуарист, дизайнер интерьеров, художник по костюмам и декорациям, стал одним из самых важных персон в истории модной фотографии.

Именно ему поручили сделать первый официальный портрет юной королевы Елизаветы II в 1953 году.

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Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

А снимок ее сестры, принцессы Маргарет, стал одним из самых известных в истории. Битон сделал его в честь 19-летия Маргарет.

Принцесса Маргарет / Фото: vogue.ua

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Детство Сесила прошло в Лондоне. Первые уроки фотографии будущий гений получил у своей няни. Именно она научила мальчика основам. Для первых снимков Битон часто просил мать и сестёр позировать ему.

Свои работы Сесил отправлял в различные лондонские журналы, а когда учился в Кембриджском университете, где он изучал историю, искусство и архитектуру, его снимки стал публиковать британский Vogue.

После первой выставки в Лондоне, Сесил решается переехать в Нью-Йорк. Именно там, на другой стороне Атлантики, его ждали успех и слава.

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Сесил Битон / Фото: National Portrait Gallery

В 1927 году Сесил Битон стал штатным фотографом библии моды – журнала Vogue, и основал собственную студию. Теперь перед его объективом позировали знаменитости и люди из высшего общества.

Также руке Сесила принадлежат памятные снимки со свадьбы Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон.

Во время Второй Мировой войны Битон возвращается в Англию, где снимает ужасы военных действий в тылу. В госпитале он сделал один из самых знаменитых своих портретов — фото девочки в бинтах, сжимающей в руках мишку.

Снимок Сесила Битона / Фото: Imperial War Museum

Это фото было моментально растиражировано и повлияло на общественность, в том числе американцев, вступить в войну и помочь Британии.

Кроме фотографии Битон создавал костюмы и декорации для бродвейских постановок, работал над голливудскими фильмами и за свои проекты был удостоен двоих "Оскаров".

В 1972 году он получил рыцарское звание. 18 января 1980 года Сесил Битон умер от сердечного приступа в своём доме в возрасте 76 лет.

Одри Хепберн / Фото: vogue.ua

За свою жизнь легендарный фотограф опубликовал шесть томов дневников, охватывающих период с 1922 по 1974 год. В них он откровенно описывал свои наблюдения, касающиеся знаменитостей и королевской семьи.

Также Сесил снимал Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Грету Гарбо, Марию Каллас, Твигги, Коко Шанель, Уинстона Черчилля и многих других.

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