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Паралимпийская атлетка Вероника Йоко Плебани украсила обложку Vogue — невероятные фото

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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4 января, 17:24
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Бронзовый призер Летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио в классе PTS2 дала трогательное интервью
Вероника Йоко Плебани - звезда обложки январского номера Vogue Italia
Вероника Йоко Плебани - звезда обложки январского номера Vogue Italia / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно украинского героя Паралимпиады поймали на допинге и дисквалифицировали на 2 года, что очень грустно. Но есть и хорошие новости в мире паралимпийцев: итальянская спортсменка, выступающая в паратриатлоне в классе PTS2, Вероника Йоко Плебани стала звездой обложки итальянского Vogue.

Также девушка дала трогательное интервью, которое невозможно читать без слез:

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Впервые мое тело было сфотографировано во всей его сложности, а не только отдельными "приемлемыми" частями. Мое тело трудно фотографировать, и мне было очень приятно рассказать о нем не только в контексте инвалидности.

Вероника Йоко Плебани – звезда обложки январского номера Vogue Italia
Вероника Йоко Плебани – звезда обложки январского номера Vogue Italia / Фото: Vogue

Паралимпийская атлетка рассказала, что с детства мечтала стать спортсменкой, ведь огромное влияние на нее оказал отец, участвующий в марафонских забегах. Но в 15 лет менингит поставил крест на ее карьере и даже угрожал жизни. Четыре мучительных месяца девушка провела в больнице, а домой вернулась в инвалидном кресле с ампутированными фалангами рук и ног. Шрамы на теле никогда не позволят ей забыть о том ужасном периоде.

Паралимпийская атлетка Вероника Йоко Плебани стала героиней итальянского Vogue
Паралимпийская атлетка Вероника Йоко Плебани стала героиней итальянского Vogue / Фото: Vogue

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Когда я была в больнице, то думала, что никогда не смогу забыть эту боль. Вместо этого, я забыла о ней. Поэтому сегодня уже ничего не боюсь. Мне кажется возможным любой вызов. Что может случиться?

Сегодня 25-летняя Вероника пробует себя в гребле на каноэ и в сноубординге, а на Паралимпиаде в Токио забрала бронзовую медаль в триатлоне.

Паралимпийская атлетка стала героиней итальянского Vogue
Паралимпийская атлетка стала героиней итальянского Vogue / Фото: Vogue

Мой любимый вид спорта — это усталость. Когда я познакомилась с командой по триатлону на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, сразу поняла, что этот абсурдный вид спорта мне подойдет. От плавания к езде на велосипеде, от велосипеда к бегу… после того как когда-то я не могла пройти даже километр пешком!

— шутит и заряжает своим оптимизмом Вероника.

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Паралимпийская атлетка стала героиней итальянского Vogue
Паралимпийская атлетка стала героиней итальянского Vogue / Фото: Vogue

Паралимпийская атлетка стала героиней итальянского Vogue
Паралимпийская атлетка стала героиней итальянского Vogue / Фото: Vogue

Паралимпийская атлетка стала героиней итальянского Vogue
Паралимпийская атлетка стала героиней итальянского Vogue / Фото: Vogue

Также не пропустите шикарную фотосессию героинь "Эмили в Париже" Лили Коллинз и Эшли Парк.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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