Секс после 50-ти: как улучшить интим – советы эксперта

Секс во взрослом возрасте есть и будет, а улучшить интим после 50+ поможет чуткость партнера, лубриканты и советы сексолога / Фото: unsplash.com, freepik.com

Секс во взрослом возрасте не менее актуален, чем в молодом, только он несколько видоизменяется. Как получать от интима не меньше удовольствия, чем в молодости и на что обратить внимание – рассказала в своем инстаграме сексолог Татьяна Славина.

Для многих молодых людей секс в возрасте 50+ звучит как "Есть ли жизнь на Марсе", но секс после 50-ти, 60-ти и даже 70-ти – есть. Но с возрастом меняются наши привычки, в том числе и в сексе, отношение к интиму и т.д. Что же чаще всего происходит? Снижается "накал страстей", то есть речь сейчас не об изменах, а о том, что устойчивых партнерских отношений становится все-таки больше.

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Сексуальная чувствительность возрастом у многих снижается. Поэтому здесь на выручку придут лубриканты / Фото: freepik.com

С опытом появляется больше понимания, чего каждый хочет, секс из разряда количества больше переходит в качество. Прелюдия может занимать больше времени, это абсолютно нормально. Потому что чувствительность возрастом у многих снижается. Поэтому здесь на выручку придут лубриканты, особенно женщинам в период менопаузы, когда появляется сухость влагалища.

Также берите во внимание, что с годами появляется больше лишнего веса – и меньше гибкости, поэтому делайте выбор в пользу тех поз, которые не причиняют дискомфорта во время секса. Гормональные перестройки влияют не только на женщин, у мужчин может возникать проблема с эрекцией. А снижение либидо, сексуального влечения, может происходить у обеих полов, как и проблемы с достижением оргазма.

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В таких случаях помогают чуткость и нежность по отношению к партнеру, правильные подручные и медикаментозные средства. Также не бойтесь обращаться за советами к специалистам. Если ранее вы не пользовались секс-игрушками, то сейчас – самое время. Стесняетесь купить оффлайн – закажите через интернет-магазин.

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