Секс или романтика – как найти пару до Нового года 2022, лайфхаки психолога

В поисках секса или романтики в Новый года 2022, найти пару помогут лайфхаки психолога плюс ТОП-3 дейтинг-приложения / Фото: Коллаж: Сегодня
Секс на одну ночь под бой курантов или только романтические поцелуи в Новый год с перспективой отношений? В любом случае для реализации этих планов нужна "вторая половинка". Как преодолеть страх и познакомиться, где это сделать, даже если вы хотите просто секс без обязательств, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт, психолог Марина Диденко.
Как познакомиться с девушкой/парнем, где лучше?
Для начала определитесь: вам нужна пара только на празднование или вы хотите, чтобы ваше взаимодействие продолжилось и потом? Поскольку от этого будет зависеть цель и требования, которые вы будете выдвигать к потенциальному партнеру или партнерше.
А какой вариант знакомства – провальный?
Некоторые люди принципиально не знакомятся на улице и наоборот – поэтому угадать заранее, где вам точно скажут "нет", практически невозможно.
Что касается провальных вариантов, то я бы здесь скорее говорила о разочаровании, – говорит Марина Диденко, – Мы можем нарисовать себе образ человека, который не будет соответствовать действительности и затем почувствовать разочарование.
Поэтому для принятия решения лучше встретиться с потенциальным партером или партнершей в разных местах при разных обстоятельствах. Чтобы вы могли посмотреть, как человек себя ведет в окружении друзей, или просто поговорить, попивая кофе в парке.
Как подойти первым для знакомства, если боишься?
Во-первых, бояться это нормально, особенно когда ты делаешь что-то важное для себя. Страх при знакомстве, как правило, связан не с самим процессом знакомства, а с результатом – большинство людей боятся отказа. То есть страхи часто связаны с оценкой наших действий.
Возможно, нам кто-то когда-то сказал, или высмеял, или сам человек дал негативную оценку своим действиям. Проанализируйте что такого страшного для вас в этом отказе, вы боитесь осуждения, стыда или что-нибудь об этом кто-то узнает. Задайте себе вопрос: действительно ли этот страх стоит того, чтобы ничего не делать?
А где лучше знакомиться для секса?
В современном мире тема секса становится менее табуированной, особенно у молодежи. Поэтому здесь нет никакого секрета – просто сказать.
Единственное я рекомендую это делать нравственно. Не нужно в первом же предложении спрашивать о цвете белья или говорить "пойдем займемся сексом",- говорит Марина Диденко,- Знакомство и общение – это определенная игра, создание определенной иллюзии, хотя все могут понимать сразу цель.
Сначала поговорите о чем-нибудь приятном и нейтральном, потом узнайте о личности и дальше уже можете озвучить свои намерения. Но никогда не настаивайте, говорите, что вы были бы не против, и помните, что человек имеет право вам отказать в любой момент.
Если кто согласился попить с вами кофе, это еще не "согласие на секс". Каждый из партнеров может прекратить взаимодействие в любой момент.
Топ приложений для знакомств, которые сэкономят время
Современные люди для знакомства пользуются дэйтиг-приложениями, если вы не пробовали – то почему бы не начать? Если вы используете приложение для знакомств, то там можно прописывать свою цель, это экономит время и ресурс для людей, которые ищут что-то другое.
И в дейтинг-приложении намного легче озвучить свои желания, чем в лицо потенциальному партнеру или партнерше. Что выбрать?
Свайп вправо – отмечаете, что претендент вам нравится, если влево – отказываетесь от знакомства. Зарегистрировался, создал анкету, указал предпочтения – и вперед, знакомиться!
Достаточно просканировать свой плейлист, а программа сама подберет вам соответствующего кандидата. Тот самый вариант, когда строчка из вашей любимой песни – отличный повод познакомиться!
Или устроить эфир самому, чтобы скорее привлечь того или ту, кто понравился. Все приложения легко бесплатно скачать через App Store или Play Market.
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