Мир отмечает неофициальный День марихуаны — он же 420: что нужно об этом знать

20 апреля ежегодно отмечают День марихуаны, или праздник "4.20". И 2021 не исключение! Поэтому мы в 5 тезисах рассказали об особенностях "зеленого" дня в календаре, а также о любимом времени 4:20 для курильщиков. После прочтения у вас исчезнет вопрос – "Почему эти цифры повсюду: в мемах, клипах и сленге известных рэперов?".

Что означает набор цифр "4.20"?

4.20 (16.20, 4/20) – культовое время для курения марихуаны. Ним поклонники каннабиса любят называть и любой временной промежуток в течение дня, а не только 4.20 утра или обеда на часах. Для людей, которые курят, например, в 9:00 утра, данное время автоматически становится идеальным и воспринимается как 4.20.

Словом, эта "тема" распространена среди поклонников специфического вещества. Но за последнее время она становится касательной и к обществу, которое не курит. Вы только вспомните о популярном использование принта "4.20" на футболках (и не только в кофешопах Амстердама) и сленга в песнях реперов, которые не скрывают свое "хобби".

Как возникло традиционное время "4.20"?

Существует несколько интерпретаций появления "особых" цифр, одна из самых популярных о тинейджерах из средней школы Сан-Рафаэля в Калифорнии. Об этом сообщает CNBC. Группа школьников в 1971 году называла себя "вальдосами" и каждый день после занятий в 16.20 собиралась возле памятника французского химика Луи Пастера и курила каннабис.

Курение марихуаны / Фото: Pexels

Сначала их кодовая фраза, которую знали только они была "4.20 Луи" и использовалась в узком кругу. Ею они засекречено договаривались о времени и месте для курения, а потом сократили до "4.20". Впоследствии о коде узнали их сверстники. А сегодня набор цифр популярный и без него сложно представить индустрию каннабиса и сленг любителей марихуаны. Кто бы мог представить, что креаторами популярного "4.20" были школьники...

Есть еще версии, которые касаются времени 4.20. Но их называют фейковыми!

В другой теории вспоминают об американском певце Бобе Дилане в репертуаре которого есть песня "Rainy Day Women #12 & 35". Об этом сообщает SongFacts. Его поклонники подумали, почему бы не умножить цифры из названия. В результате получилось 420. Так, бесспорно, идея оригинальная, но ложная, поехали дальше.

А как вам версия о том, что каннабис содержит в себе 420 активных химических веществ, которые аргументируют одноименное название часа? На первый взгляд кажется, что логика здесь прослеживается, но нет! Потому что в нем существуют более 400 химических веществ, большинство из которых до сих пор не исследованы. Об этом пишут в материалах Украинской военно-медицинской академии.

Каннабис / Фото: Pexels Реклама

И напоследок вспомним о версии, которую связывают с днем рождения Адольфа Гитлера, так как он родился 20.04. Если изменить расположение даты, то получим "4.20".

Вангуем, что последние три версии были спонтанно придуманы поклонниками вещества при курении. Согласитесь, большинство из них – полная ерунда.

А почему именно 20 апреля?

Все просто. Популярное время для курения – 4.20. Соответственно, 4 – месяц года по счету, то есть апрель, а 20 – дата месяца. Словом, концепция праздника, особенности курения каннабиса и развитие индустрии базируются на этих трех цифра.

А как празднуют "зеленый" день в календаре?

Без принятия марихуаны не обходится, конечно же. Любители травки со всего мира собираются в большие группы и курят – стартуют в 16:20. Словом, это и есть ключевая активность и развлечение.

Например, в Гайд-парке, в Лондоне сотни любителей каннабиса ежегодно собираются на локации и в 16.20 начинают курения. И таких "пунктов", где в воздухе преобладает запах травы в разных уголках планеты в данный день тысячи. В Новой Зеландии в Университете Отаго аналогичная история.

Каннабис / Фото: Pexels

День "4.20" ждут и владельцы локальных кофешопов, зная, что получат ли не самую большую выручку за год, учитывая популярный праздник. К примеру, компания Invest in Cannabis подтверждает, что день "4.20" – прекрасная возможность для продаж. Об этом сообщает Vox. Они сравнивают 20 апреля из Днем Святого Патрика, когда пиво раскупают как горячие пирожки.

Недавно мы рассказали сколько длится эффект эйфории после употребления каннабиса.