Самая харизматичная свинка в мире: милые и курьезные фото поросенка Джузеппы

Самая кайфовая хрюша в мире / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/

Мы за то, чтобы настроить вас на продуктивное завершение рабочей недели, а для этого нам понадобится щепочка позитива. Вчера делились смешными фотографиями енота-обжоры Булочки, а сегодня познакомим вас с невероятной свинкой Джузеппой.

Карликовая домашняя свинка с романтическими именем Джузеппа принадлежит девушке по имени Настя. Хозяйка милого питомца — дизайнер одежды, которая завела отдельную страничку в Instagram для своей любимицы.

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Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/

На страницу Джузеппы уже подписаны 65 тыс. подписчиков. И это ни сколько не удивляет, ведь наблюдать за ней — сплошное удовольствие!

Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/

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Только посмотрите, как круто умеет эта хрюшка кайфовать от жизни! Всем бы у нее поучиться.

Милые и курьезные фото свинки Джузеппы / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/

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