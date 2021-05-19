С запахом весны 2021! Мы протестировали эксклюзивный коктейль с парфюмом

Тосковали по обзорам оригинальных коктейлей Украины рубрики No Stress? Они возвращаются! Потому что большинство городов вышли из "красной зоны" и локальные бары открыли свои двери со словом welcome. Мы сразу поехали в Одессу и нашли самый оригинальный коктейль – Flacon №9. Поверьте, это эксклюзив не только местного бара, но и страны! Словом, его рецептура всегда меняется, он не перестает удивлять и даже шокировать посетителей. А истинные ценители ждут новой недели, чтобы его попробовать. Но не все сразу понимают его концепт...

Где искать коктейль?

Нашла оригинальный коктейль Одессы в баре Flacon Cocktails & Perfume, что на Пушкинской. Место стало для нас открытием украинской алкокультуры. Потому что это дебютный бар, который акцентирует внимание в концепции на ароматическом профиле, а не вкусе. Совладелец заведения Владислав Романишин рассказал, что такая идея ему пришла на коктейльном конкурсе World Class в 2017 году.

Совладелец и старший бармен заведения Владислав Романишин / Фото: Пресс-служба Flacon Cocktails & Perfume

В финале была задача связана с фудпейрингом. Этот термин 4 года назад был новым для нашей страны и он начал углубляться в тему сочетания ароматов. А в июле 2020 года они с командой открыли ароматический бар. Мотиватором исследовать фудпейринг был не только интерес в новом, но и проблематика. Потому различить конкретный вкус людям помогает обоняние, а не единственные вкусовые рецепторы (как все привыкли считать).

Неоклассический дизайн в Flacon Cocktails & Perfume / Фото: Пресс-служба Flacon Cocktails & Perfume

Задачей команды было – переосмыслить и показать на примере заведения свойства аромата, которые важны не менее вкуса.

"Нужно понимать, что обоняние – важный компонент для понимания вкуса. Не все, что мы привыкли называть "вкусом", им является. С его помощью мы отделяем соленое от сладкого. Но за идентификацию конкретного вкуса, например, кокоса или иного дополнения отвечает обоняние. Если бы оно отсутствовало, вы бы чувствовали только сладость без конкретики. Поэтому в концепции бара мы делаем акцент на ароматах, так как именно обоняние отвечает за наслаждение коктейлем", – говорит совладелец.

И изюминка бара – меню без текста, которое нюхают и "ловят" аромат. В заведении предлагают авторскую карту "Вдыхая вкус" с 9 коктейлями во флаконах. Представьте, вы берете в руки духи, нюхаете их и выбираете коктейль по аромату. Удивлены?

Процесс выбора коктейля в Flacon Cocktails & Perfume / Фото: Пресс-служба Flacon Cocktails & Perfume

Такой формат облегчает выбор. Согласитесь, что читать длинное меню с непонятными составляющими в рецептуре никто не любит. А здесь достаточно и 5 секунд, чтобы выбрать коктейль на вечер, который понравится. Потому ароматический профиль вы почувствовали, поэтому потенциально коктейль тоже оцените. Дизайн флаконов и упаковывание напоминают дорогие нишевые французские духи. Сами посмотрите!

Авторское меню "Вдыхая вкус" / Фото: Пресс-служба Flacon Cocktails & Perfume

И козырь барной карты – Flacon №9, который нас удивил и смотивировал посещать Одессу чаще.

В чем особенность и рецептура?

Коктейль Flacon №9 – без преувеличений неповторимое и эксклюзивное предложение. В чем его особенность? Еженедельно команда бара создает новую уникальную рецептуру под этим номером, которая никогда не повторится.

Коктейль Flacon №9 / Фото: Пресс-служба Flacon Cocktails & Perfume

"Каждую неделю перед командой есть задача – создать новый рецепт, учитывая особенности сезона, актуальные ароматы, свежие фрукты и овощи. В рецептуру входят ингредиенты, которые вдохновляют здесь и сейчас – это основной мотиватор при их выборе. Это похоже на конкурс, где ключевой приз – довольный гость. И непрерывные дедлайны и рецепты помогают нам развиваться, потому что с июля их было около 50", – говорит Владислав Романишин.

Ключевая идея коктейля – подарить новые впечатления, вкусовой и ароматический опыт гостям. И бар имеет своих коллекционеров со всей Украины, которые специально приезжают в Одессу, чтобы отгадать и попробовать новый еженедельный флакон.

Брызги коктейля / Фото: Пресс-служба Flacon Cocktails & Perfume

Я стала одним из них, пока в арсенале только один коктейль, но не последний. И это был напиток с запахом весны, который бармены создали, вдохновляясь цветением деревьев и солнечным настроением. Он похож по стилистике к легендарному "Гимлету", где есть крепкая основа и кисло-сладкий баланс.

В рецептуру коктейля входит:

22,5 мл джина Hendrick's Midsummer Solstice; 22,5 мл редистилята мускатного вина; 15 мл ликера St.Germain; 45 мл кордиала из первоцвета; 2 капли солевого раствора; Грушевый парфюм.

Из перечисленных компонентов можно приготовить одесскую весну 2021 года! Кстати, барную карту "Вдыхая аромат" стоит расценивать и как тест на COVID-19. Если вы понимаете, о чем мы, но ее коктейли дешевле – каждый 189 гривен.

Что хочется сказать после выпитого бокала?

Люди хотят проживать каждый момент жизни на максимум. В одесском баре есть возможность почувствовать особое мгновение, которое называют "здесь и сейчас" еще и в формате коктейля. Разве это не прекрасно? Концепт бара позволяет рассмотреть алкокультуру под другим углом – почувствовать ее на аромат в прямом смысле слова. Это новый опыт, который хочется развивать и попробовать хотя бы все сезоны на вкус и обоняние. Интересно, какая Одесса в бокале зимой или в разгар лета!?

Я попробовала коктейль весны. И его запах завел меня в заблуждение. Сначала я почувствовала парфюмированный аромат сочной груши и ожидала смаковать фруктовый напиток. Но дебютный глоток дал понять – это другая история, где преобладает цветочная гамма за счет кордиала из первоцвета и ликера из бузины и основы из трав, которые есть в джине.

Коктейль Flacon №9 / Фото: Пресс-служба Flacon Cocktails & Perfume

А длинное пряное послевкусие мускатного вина и само наличие этого напитка также удивили. Откуда вино, если коктейль прозрачный, спросите вы? Здесь использовали вакуумную дистилляцию, чтобы сделать редистилят виноградного напитка. Один из побочных эффектов которого – обесцвечивание.

Много коктейлей недели были непредсказуемы из-за отсутствия цвета и обманчивых первых ароматов. В конце лета 2020 Владислав Романишин приготовил коктейль из томатов, который визуально выглядел как "Сухой мартини". И кисло-сладкий напиток ломал голову – было сложно идентифицировать экстрим-рецепт. Большинство людей были приятно удивлены, они не ожидали услышать о помидорной основе в прозрачном коктейле.

"Мне нравилось готовить этот коктейль, его я запомнил больше всего. Реакция людей на него всегда разная. Не обходилось и без случаев, когда гости были в шоке от услышанной нестандартной рецептуры", – говорит совладелец бара.

Словом, мне попался лайтов Flacon №9, который я угадывала, не догадываясь о том, что подсказка рецептуры окружает меня повсюду.

Впечатления после весеннего коктейля не сравнить с другими тест-драйвами в барах. Кто же знал, что весна в Одессе на вкус кисло-сладкая, с выдержанным балансом и винным послевкусием...

Кстати, о новом опыте употребления алкоголя. В Одессе состоится дегустация вина в небе на высоте 10 тысяч метров с МАУ. Такой формат дегустации впервые в Украине. Не упустите уникальную возможность приобрести билет и дегустировать лучшие 5 вин победителей Всеукраинского дегустационного конкурса Odessa Wine & Spirit Awards.

/ Фото: Пресс-служба МАУ

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