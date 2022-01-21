"Руки прочь от моей вагины": Гвинет Пэлтроу выпустила свечу за 2 тыс. грн

Гвинет Пэлтроу презентовала еще одну свечу / Фото: Коллаж: Сегодня
Порой за неоднозначными действиями отдельного человека или даже группы людей скрывается вполне глубокий смысл. Так было с активистами, обустроившими салон красоты в музее Ван Гога в Амстердаме, и так происходит с новой свечей от Гвинет Пэлтроу с интригующим названием, рассказывает Page Six.
49-летняя Гвинет Пэлтроу, актриса и основательница бренда Goop, презентовала свечу "Руки прочь от моей вагины". Ее аромат был создан в сотрудничестве с парфюмером Heretic Дугласом Литтлом.
Аромат произведения состоит из нот кокосового молока, дамасской розы, сырой ванили, кипариса хиноки и оттенков поджаренного какао. Цена свечи – $ 75 (2100 грн) на сайте бренда.
Гвинет Пэлтроу посвятила свечу делу Роу против Уэйда — решению Верховного Суда США, разрешающему женщине по ее собственному желанию прервать беременность до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. Компания обещает пожертвовать $ 25 (700 грн) от продажи каждой свечи проекту репродуктивной свободы Фонда ACLU до 1-го июля или пока свечи не будет распроданы.
Слово "вагина" обладает огромной силой. И все же постоянно приходится говорить: "Руки прочь". Руки прочь от наших вагин в любом контексте, где они не приглашены. Ваши репродуктивные органы — ваш выбор.
— написала Гвинет Пэлтроу в своем Instagram.
Новая свеча звезды "Руки прочь от моей вагины" — это продолжение серии знаменитых свечей Goop на тему вульвы. Ранее компания выпускала свечи с не менее экстравагантными названиями "Это пахнет, как моя вагина" и "Это пахнет, как мой оргазм".
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