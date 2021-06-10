Розовое озеро в Украине: где находится и лечебные свойства

Розовое озеро на Херсонщине / Фото: Depositphotos

А знаете ли вы, что у целебных вод Мертвого моря есть отечественный аналог, да еще какой?! Оздоровиться и увидеть это чудо природы можно не выезжая за пределы Украины: достаточно попасть в село Григорьевка Херсонской области – именно там расположено Розовое озеро, известное своими целебными свойствами и, конечно, цветом воды. Его еще называют Лемурийским (есть мнение, что это остатки древнего Лемурийского моря) или раповым.

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Соли в литре воды в Розовом озере на 50 г больше, чем в Мертвом море! А в рапе – 35% соли, в то время как в Израильском – 33%! Так же, как и в Мертвом море, в нем невозможно утонуть, вода выталкивает вас и на ней можно просто лежать.

Розовое озеро на Херсонщине / Фото: Depositphotos

А буквально в 50 метрах от него находятся сивашские грязи, также лечебные. Как говорят местные, полный "лечебный цикл" выглядит так: вы купаетесь в Розовом озере около 30-40 минут, затем мажетесь грязью на полчаса примерно. Потом смываете под душем и снова окунаетесь в озеро, после чего некоторое время не смываете соль, оставшуюся на теле после купания, поскольку она лечебная.

Территорию озера нельзя назвать полностью обустроенной. Это скорее дикий курорт, но пресная вода и туалет, а также беседки для отдыха за весьма умеренную плату здесь есть.

Лечебные свойства Розового озера в Украине

Что лечит Розовое озеро? Считается, что оно обладает целым рядом лечебных свойств. Именно это и привлекает сюда туристов. Вода Розового озера обогащена минералами (магний, калий, йод, бром), также в ней – ортоборная кислота, углеводы, соли. Также розовая вода насыщена бетакаротином, витамином молодости.

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Особенно полезна розовая вода для профилактики заболеваний кожи (псориаз, атопический дерматит и другие сложно поддающиеся традиционному лечению патологии), хронических заболеваний суставов (артритов, полиартритов, артрозов), заболевания сосудов, верхних дыхательных путей (особенно риниты, ангины, гаймориты), а также положительно влияет на нервную систему, отлично справляясь с бессонницей, вегето-сосудистой дистонией, укрепляют иммунную систему, а также полезна при гинекологических и урологических проблемах.

Лечение сивашской грязью / Фото: Depositphotos

А в сочетании с сивашской грязью эффект удваивается! К слову, сивашская грязь сертифицирована и официально признана лечебной, продается в шести странах Европы.

Важно: перед поездкой на Розовое озеро обязательно проконсультируйтесь с врачом, так как есть противопоказания.

Как появилось Розовое озеро в Херсонской области

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Сейчас Розовое озеро – это уникальный целебный ресурс. Находится оно непосредственно рядом с озером Сиваш. А розовое поле перед этим озером, состоящее сплошь из розовой рапы, невозможно не заметить на въезде в Григорьевку.

Розовый цвет придает воде бактерия Дуналиелла Солоноводная. Что касается самого озера, появилось оно случайно и относительно недавно: в 60-х годах прошлого века. Советский военный самолет потерпел крушение, в результате чего состоялся взрыв и образовалась воронка. А она, в свою очередь, постепенно заполнилось солями с озера Сиваш, поскольку является его восточной частью, по сути. Кстати, в переводе с татарского "Сиваш" так и переводится – "грязь"!

Особенности национального курорта: к чему быть готовым

Пока что это настоящий бальнеологический, но дикий курорт. Возможно, когда-нибудь здесь построят крупный курорт, но пока приходится довольствоваться тем, что есть – то есть, только природными дарами и практически полным отсутствием полноценной инфраструктуры.

Розовое озеро в Украине / Фото: Depositphotos

Зато природа воздает все с лихвой. Это действительно место, где восстанавливаются силы. А остановиться можно в одной из усадеб в частном секторе – в Григорьевке почти в каждом доме сдают жилье туристам.

Кстати, самые вкусные арбузы, дыни и помидоры, а также виноград, говорят, растут именно в этом селе. А еще только в Херсонской области самое большое количество солнечных дней в Украине. Поэтому приехать сюда хотя бы раз обязательно нужно. Тем более, что до других интересных мест Херсонщины, в том числе курортных Скадовска, Геническа и до заповедника Аскания-Нова, тут рукой подать.

Розовое озеро: как доехать

Сюда ежегодно приезжают тысячи иностранцев! А вот наши соотечественники, как оказалось, мало что знают о таком удивительном целебном месте, и тем более, дорогу к нему. Рассказываем.

Расположена Григорьевка в 17 км от автодороги Каховка-Армянск, это Западная часть Азовского побережья, около 100 км от Херсона. Если ехать на Розовое озеро из Херсона, нужно держать курс на Чаплинку, затем – поворот на Григорьевку (от Чаплинки это около 15 км), ориентироваться по указателям. На подъезде к озеру есть ветряная станция – не ошибетесь.

GPS-координаты: 46.241234, 33.736129

Теперь вы знаете, что Розовое озеро в Украине – не выдумка, а реальность на севере Арабатской стрелки, о котором до сих пор мало кто знает!

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