Рождество 2022 – как выйти из поста без вреда для здоровья

Чтобы выйти из Рождественского поста 2022 без вреда для здоровья, не начинайте с мясных блюд и алкоголя / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы постились, то в канун православного Рождества стоит начать кушать с отварной рыбы, яиц или кисломолочки. Почему после поста нельзя набрасываться на котлеты, отбивные, майонезные салаты и алкоголь и как правильно вернуться к повседневному рациону – рассказал аллерголог, тренер по фитнесу, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща диетолог Александр Кущ.

Александр Кущ / Фото: пресс-служба

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Что важно учесть, если долго не ел мясо

Животные жиры, которые во время поста человек не употреблял, могут стать так называемыми провокаторами. Так, желчно-выводящая система может испытать стресс из-за обилия мяса и мясных бульонов, это вызовет резкое отделение желчи.

Почки тоже могут быть не готовы к такой белковой нагрузке, в итоге случаются почечная и печеночная колика, приступы подагры, расстройства пищеварения, нарушения работы кишечника. Поэтому при проблемах с почками, печенью и желудком резко набрасываться на отбивные и котлеты опасно.

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Если убрать из рациона мясо, то и уровень соляной кислоты в желудке, необходимый для переработки животного белка, падает. И как только после длительного воздержания мы резко возвращаем то же мясо, начинаются проблемы со здоровьем и новый стресс для организма – от расстройства пищеварения до более серьезных последствий.

Украинские постные блюда на Рождество / Фото: Коллаж: Сегодня

Животные белки полезны и нужны нам, они богаты железом, различными. Просто организму после поста нужно дать время перестроиться, и сделать это не резко, а плавно. Даже полностью здоровый человек должен выходить из поста постепенно, чтобы не навредить здоровью.

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Как правильно выходить из поста?

Начинайте возвращаться к привычному рациону с белковой, но не слишком тяжелой пищи: яиц, рыбы (только не жарьте, а варите или запеките), икры (от любой рыбы), нежирных кисломолочных продуктов – сыра, кифара, творога. Цельное молоко пока лучше не пить.

Воздержитесь от сладостей и рафинированных углеводов, выходя из поста или сведите их к минимуму / Фото: Pixabay

Кушайте дробными порциями, наблюдая за реакцией организма. В этот период даже привычные продукты, которые вы не исключали из рациона, могут вызвать аллергическую реакцию на фоне возвращения белковой животной пищи. Например, те же фрукты или ягоды.

Мясо вводим понемногу, никаких стейков или буженины в первые дни – только запеченное или отварное, и не красное.

Ешьте субпродукты – печень, домашние паштеты из нее, язык, куриные сердечки – это лучшие питательные продукты для те, кто выходит из поста. А вот морепродукты пока под запретом.

Можно ли пить алкоголь сразу после поста?

Воздержитесь от водки, виски, коньяка и прочего крепкого алкоголя. Алкоголь в организме превращается в этанол, а затем дегидрируется в ацетальдегид – это очень токсичный яд для ослабленной за время поста печени.

Если очень хочется выпить алкоголь, то пейте вино, которое также следует разбавить водой (без газа). Разбавлять вино стоит из пропорции один к двум, пить – небольшими порциями.

Узвар – лучший напиток при выходе из поста, он особенно хорошо помогает оттоку желчи / Фото: Depositphotos

Лучшее питье при выходе из Рождественского поста – это чистая вода, травяные чаи, отвары, узвар – он особенно хорошо помогает оттоку желчи.

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